Nett anzusehen, fix gemacht, weckt Kindheitserinnerungen? Gelingt mit diesem fluffigen Quark-Dessert mit Mascarpone, Schokolade, Zimt und Orange

Dieses Rezept entstand durch die Schwärmerei meiner Foodredakteurin Carla. Sie war eingeladen und als Nachtisch gab es dieses Mousse. Den Gastgeber nach dem Rezept zu fragen, ergab sich dabei leider nicht. Also versuchte Carla, es im Kopf nachzubauen und dann bei uns in der Versuchsküche auszuprobieren. Nach lediglich zwei Nachbesserungen kam bereits dieses Schätzchen hier heraus. Das Dessert erinnert geschmacklich an eine Milchschnitte, nur etwas quarkiger. Kein Wunder, ist ja auch ordentlich Quark und Mascarpone drin. Wir meinen, dass die Schokolade mit dem Orangenabrieb den Milchschnitten-Vibe ausmacht. Warum, lässt sich jedoch schwer sagen, denn im Original aus dem Supermarkt findet man solche Zutaten wohl eher nicht.

Geschichtetes Milchschnitten-Mousse (ohne Milchschnitten)

Zutaten für 8–10 Portionen:

50 g Zartbitter-Schokolade

250 g Mascarpone

250 g Magerquark

1 TL Zimt

abgeriebene Schale von 1 Bio-Orange

120 g Puderzucker

2 Päckchen Sahnefestiger

400 g Schlagsahne

1-2 TL Kakaopulver

1 Schokolade hacken, über einem warmen Wasserbad schmelzen. Mascarpone und Quark mit Zimt und Orangenschale verrühren. Puderzucker mit Sahnefestiger mischen. Sahne steif schlagen, Zuckermischung dabei einrieseln lassen. Creme halbieren.

2 1 EL Creme unter die geschmolzene Schokolade rühren, dann mit dem Kakao unter die restliche Creme rühren. Die Hälfte der Schokocreme in eine kleine Auflaufform geben und glatt streichen. Helle Creme daraufgeben und glatt streichen. Restliche Schokocreme daraufgeben und verstreichen. Ca. 2 Stunden kalt stellen.

Zubereitungszeit 20 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 6 g E, 22 g F, 18 g KH, 300 kcal

fmg