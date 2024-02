Berlin. Nach zwei Monaten Beziehung wird Max‘ Freundin schwanger. Er ist noch nicht bereit für ein Kind – aber auch nicht für eine Abtreibung.

Wird eine Frau ungewollt schwanger, liegt die Entscheidung, ob sie das Kind behalten möchte oder nicht, allein bei ihr. Ihr Körper, ihre Entscheidung. Zwar ist eine Abtreibung in Deutschland noch immer rechtswidrig, sie bleibt aber in der Regel straffrei. Für den Mann ist das fehlende Mitspracherecht häufig keine einfache Situation. Max Vogt, der eigentlich anders heißt und anonym bleiben möchte, kann davon erzählen. Von den widersprüchlichen Gefühlen zwischen Erleichterung, Trauer und Hilflosigkeit. Vor sieben Jahren wurde seine damalige Freundin, die in diesem Text Johanna heißen soll, schwanger. Zwei Monate dauerte da ihre Beziehung erst. Das ist die Geschichte, wie er sie erlebt hat.