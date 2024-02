Ein Gericht, das endlich mal wieder die gute alte Béchamelsoße feiert. Mit Brokkoli-Röschen vermischt und mildem Currypulver fein abgeschmeckt.

Glauben Sie mir: Auf diese Weise verbreitet sie richtig gute Laune auf dem Teller. Wer Brokkoli nicht mag, ersetzt einfach grün durch orange, sprich man nimmt Karottenscheibchen. Das sieht mindestens genauso fröhlich aus.

Kokosschnitzel mit Currysoße und Cashewnüssen

Zutaten für 4 Portionen:

2 EL + 100 g Kokosraspel

50 g Cashewkerne

500 g Brokkoli

Salz

200 g Basmatireis

50 g Paniermehl

2 Eier (Größe M)

Pfeffer

4 Schweineschnitzel (à ca. 175 g)

2 EL Öl (z. B. Kokosöl für noch mehr Kokosaroma)

2 EL Butter

2 EL Mehl

3 TL Currypulver

250 ml Milch

250 ml Gemüsebrühe

1 kleines Bund Koriander

1 2 EL Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, herausnehmen. Cashewkerne ebenfalls goldbraun rösten und herausnehmen. Brokkoli waschen und in Röschen teilen. In kochendem Salzwasser 6–8 Minuten garen. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

2 Reis nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser garen. 100 g Kokosraspel und Paniermehl in einem tiefen Teller mischen. Eier in einem weiteren Teller verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Schnitzel erst im Ei, dann in der Kokosmischung wenden. Öl in einer Pfanne erhitzen. Schnitzel darin unter Wenden ca. 8 Minuten braten.

3 Währenddessen Butter in einem Topf schmelzen, Mehl darüberstäuben und anschwitzen. Curry zufügen und ebenfalls kurz anschwitzen. Nach und nach mit Milch und Brühe unterrühren. Ca. 5 Minuten köcheln lassen.

4 Soße abschmecken und Brokkoli darin kurz erwärmen. Reis abgießen und abtropfen lassen. Schnitzel mit Reis, Brokkoli und Soße anrichten. Mit gerösteten Kokosraspeln und Cashewkernen bestreuen Mit Koriander garnieren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 56 g E, 35 g F, 56 g KH, 780 kcal

fmg