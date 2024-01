Berlin. Liebscher & Bracht versprechen schnelle Hilfe bei Rückenschmerzen. Doch ihre Methoden sind umstritten. Unsere Autorin hat sie getestet.

Ich bin ja am liebsten in guter Gesellschaft, aber auf diese hätte ich gern verzichtet: Ich gehöre nun zu den über 80 Prozent der Deutschen, die in ihrem Leben mindestens einmal an akuten Rückenschmerzen leiden. Samstags war es noch auszuhalten, Sonntag und Montag schon nicht mehr. Ein Kollege rät: Ibuprofen. „Nicht gut für den Magen – lieber Wärme und Bewegung“, eine andere. Nichts scheint zu helfen, also ab in die Praxis. Diagnose: ISG-Blockade. Irgendwas verklemmt im Iliosakralgelenk.