Die ganze Welt liebt Käsekuchen. Doch wer hatte die Idee zum Rezept und warum wurde Käsekuchen einst bei den olympischen Spielen serviert?

Es gibt Dinge, bei denen ist völlig klar, wo sie ihren Ursprung haben: So stammt die beliebte Pasta bolognese aus dem sonnigen Italien und echten Champagner gibt es selbstverständlich nur in Frankreich – aber was ist eigentlich mit Käsekuchen? Unweigerlich kommt einem der legendäre New York Cheesecake in den Sinn. Aber haben ihn die Amerikaner auch erfunden?