Von diesem Leckerbissen gönnen wir uns gern ein Stückchen mehr : mit lauter gesunden Zutaten, ohne raffinierten Zucker und ballaststoffreich

Na sowas, für einen Kuchen ist dieses Exemplar tatsächlich ganz schön gesund. Ich liste mal ein paar Pluspunkte auf: 1. Er hat tatsächlich nur 160 Kilokalorien pro Scheibe (wenn er doch nur nicht so verdammt lecker wäre). 2. Dank Dinkelmehl und Haferflocken bringt er reichlich Ballaststoffe mit, die lange satt halten und das auch noch bei einem niedrigen glykämischen Index (die Geschichte mit dem Blutzucker in Balance halten, Sie erinnern sich?). 3. Ahornsirup hat übrigens auch einen niedrigeren GI (genau, der von gerade eben) als raffinierter Zucker. Außerdem enthält er zusätzlich noch etwas Mangan und Zink. Vor allem aber schmeckt er herrlich karamellig. Ja, was denn noch?! Na, überzeugt?