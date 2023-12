Für kultiviertes Trinken mixen wir statt starker Drinks heutzutage lieber solche, die mit Geschmack und Qualität überzeugen.

Wirklich feine Drinks? Sind solche, an die man sich zum einen vollumfänglich und zum anderen gerne wieder erinnert. Will man also richtig lecker, katerfrei und in netter Gesellschaft genüsslich schlürfen und nippen, darf Alkohol weniger große Rolle als vielmehr subtil begleitenden Nebeneffekt spielen.