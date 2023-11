Berlin. Bei ETF-Anlegern ist der MSCI World extrem beliebt. Solide Rendite mit langfristig wenig Risiko. Kritiker sehen zwei große Nachteile.

MSCI World – die Bezeichnung begegnet einem an der Börse an allen Ecken. Fast so häufig wie eine andere Abkürzung: ETF. In der Kombination sind sie die Basis vieler Wertpapierdepots. Ein „Exchange Traded Fund“ oder börsengehandelter Fonds ist ein Gefäß, in dem viele verschiedene Aktien stecken können.