Berlin. Weil sie perfekt sein wollte, hat Susanne Krammer viel riskiert – und viel verloren. Was ihr nach der Schönheits-OP das Leben rettete.

Es ist der Tag nach der Not-OP. Mit meinem Nachthemd hochgezogen bis zum Hals stehe ich im Krankenhauszimmer vor dem Spiegel. Was ich sehe, ist ein Schlachtfeld. Geklammerte Wunden, Schläuche, getrocknetes Blut. Von meinen Brüsten ist kaum noch etwas übrig. Wie zwei Ballons, aus denen die Luft rausgelassen wurde. Ich weine. Später kommt Dr. Stern in mein Zimmer. Er ist der Arzt, der mir heute Nacht das Leben gerettet hat – nachdem meine Brustvergrößerung, in einer anderen Klinik, dramatisch schiefgegangen war.