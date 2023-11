Berlin. Die Inflation bringt immer mehr Menschen in Zahlungsschwierigkeiten, ihr Schufa-Score kann dann sinken. Doch das lässt sich verhindern.

Ob Autoleasing, Ratenzahlung, Kredit-, Handy- oder Mietvertrag – immer spielen heutzutage sogenannte Wirtschaftsauskunfteien im Hintergrund mit. Denn diese Auskunfteien speichern zahlreiche Daten von Millionen Menschen und beeinflussen damit zum Beispiel die Höhe der Zinssätze bei Krediten oder die Chancen auf eine neue Wohnung. Namen wie Crifbürgel, Arvato Financial Solutions und Creditreform Boniversum sind dabei nicht so geläufig. Das sieht bei der Schufa, der wohl bekanntesten Wirtschaftsauskunftei in Deutschland ganz anders aus.