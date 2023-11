Berlin. Manche haben mehr Lust auf Sex, andere weniger. Das kann zu Konflikten führen. Eine Expertin erklärt, wie Sie damit umgehen können.

Die Situation ist so gewöhnlich, wie verzwickt: Ein Paar kuschelt nach der Arbeit auf dem Sofa, etwas geschafft vom Tag. Der eine Partner hat Lust auf Sex, der andere nicht. Wer dann schlecht kommuniziert, landet womöglich schnell in einem Karussell aus Fragen: ‚Warum will mein Partner mich nicht? und ist meine Lust nicht normal?‘