Berlin. Noten und Leistungsdruck gehören zum Schulsport. Doch Experten stellen den Nutzen infrage – und warnen vor den psychischen Folgen.

Barrenturnen, Weitwurf, Volleyball oder Sprint – für die einen ist und bleibt es das liebste Schulfach, die anderen erinnern sich nur ungern an ihren Sportunterricht. Das zeigt auch die hitzige Debatte, die im Sommer entbrannte, als die Reform der Bundesjugendspiele an Grundschulen verkündet wurde. Beim Wettbewerb bis Klasse vier gelten weniger strenge Regeln, erst ab Klasse fünf wird im Wettkampf genau gemessen. Kritiker prangern Verweichlichung, Kuschelpädagogik und Leistungsabfall an. Befürworter halten die Reform für längst überfällig. Beiden Fronten geht es vor allem um eines: die Auswirkungen des Schulsports auf die Psyche ihrer Kinder. Zwei Experten ordnen ein.