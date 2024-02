Berlin. Für welche Laufzeit gibt es aktuell noch am meisten Zinsen für ein Festgeld? Wir haben mehr als 20 Banken für Sparer im Vergleich.

Viele Banken haben im Zuge der unklaren Leitzinsentwicklung ihre Konditionen für Neuanleger angepasst

Allen voran für mehrjährige Festgelder sind die Zinsen deutlich gesunken – es finden sich aber noch gute Deals

Wir haben einen Vergleich erstellt und für mehrere Laufzeiten die besten fünf Festgeldkonten ausgesucht

Allen voran Neuanleger bekommen den aktuellen Trend zu spüren: Viele Banken senken die Zinsen für neue Einlagen. Mit Blick auf das Tagesgeld sinken die Aktionszinsen für Neukunden. Beim Festgeld macht sich der Trend vor allem bei Laufzeiten von fünf Jahren und mehr bemerkbar. Diese werden deutlich niedriger verzinst als die kurzfristigen Anlagezeiten von unter zwei Jahren. Neben Alternativen zum Festgeld wie den Geldmarkt-ETFs oder dem Festplus-Konto von Unitplus * finden sich am Markt aber noch Festgeld-Optionen mit attraktiver Verzinsung.

Weitere Tests zu diversen Produkten und Trends finden Sie auf der Themenseite der Berliner Morgenpost

Zinsen im Februar: Online-Vergleich fürs Festgeld – wie es funktioniert

Im Unterschied zum Tagesgeld ist die Wahl eines Festgeldkontos schwieriger – denn hier ist die Höhe der Zinsen von der Laufzeit abhängig. Unser Online-Rechner kann helfen:

Geben Sie unterhalb den gewünschten Anlagebetrag und die Laufzeit an. Der Rechner übernimmt dann die Recherche und filtert anhand der Angaben die für Sie passenden Angebote heraus. Per Mausklick auf "Konditionen" sowie "Einlagensicherung" bekommen Sie mehr Details zu einem Angebot. Automatisch zeigt der Rechner neben den Zinssätzen auch die zu erwartenden Zinserträge nach Ende der Laufzeit an. Per Klick auf "Zur Bank" können Sie das Festgeld über den ausgesuchten Anbieter abschließen.

Festgeld im Vergleich: Über 20 Banken im großen Finanzvergleich

Generell ist zu beachten: Trotz einer großen Auswahl bietet auch unser Online-Rechner keine vollständige Marktübersicht. Hilfreich ist daher die Suche mit verschiedenen Vergleichsrechnern. Gerade beim Festgeld – das nicht so flexibel wie das Tagesgeld ist – sollten Sparer von dieser Option Gebrauch machen. Anhand von festen Laufzeiten lassen sich trotzdem gute Angebote definieren. In der folgenden Tabelle haben wir uns die Konditionen einiger Festgeld-Angebote angeschaut und nach der Laufzeit sortiert.

Festgeld für sechs Monate:

Festgeld für ein Jahr:

Festgeld für zwei Jahre:

Festgeld für drei Jahre:

Festgeld für zehn Jahre:

Verschiedene Banken haben seit Dezember ihre Zinsen für das Festgeld angepasst. Wir haben die Tabelle an entsprechender Stelle aktualisiert. Über all die aktuellen Entwicklungen berichten wir auch in unserem Finanzratgeber zum Tages- und Festgeld. Der Blick in die Tabelle oben zeigt auch: Die Zeiten der unklaren Leitzinsentwicklung wirken sich auf die Konditionen der Banken aus:

Für kurzen Laufzeiten von bis zu einem Jahr bietet so manches Tagesgeld bessere Zinsen und mehr Flexibilität. Etwa die Guthabenzinsen von Trade Republic* oder die des Brokers Scalable Capital*.

Mittlere Laufzeiten ab einem Jahr werden aktuell von vielen Banken vergleichsweise hoch – also mit rund vier Prozent und mehr – vergütet.

Lange Zinszusagen für bis zu 120 Monate gewähren aktuell nur wenige Anbieter – dazu zählen mit 3,75 Prozent die pbb direkt*, die beim US-Dollar-Festgeld * auf 10 Jahre Laufzeit sogar mit fünf Prozent lockt.

auf 10 Jahre Laufzeit sogar mit fünf Prozent lockt. Attraktive Zinsen bieten vor allem Direktbanken mit Sitz im Ausland: Bei Banken mit deutscher Einlagensicherung sind die Zinsen oft etwas niedriger. Das Festgeld (Sparbrief) der Santander* oder das FestzinsSparen der Deutschen Bank* sind zwei Beispiele.

Ist Festgeld oder Tagesgeld besser?

Das Festgeld wird für eine feste Laufzeit bei einer Bank angelegt und kann in dieser Zeit nicht abgehoben werden. Auch der Zinssatz ist fest und kann im Nachhinein nicht angepasst werden – selbst, wenn sich die Leitzinsen innerhalb der Laufzeit drastisch ändern. Nach Ende der vereinbarten Laufzeit bekommt der Sparer das Geld – inklusive der Zinsen – zurück. Innerhalb der Laufzeit kann die jeweilige Bank frei über das Geld verfügen und muss es nicht wie bei einem Tagesgeldkonto bereithalten. Daher sind die Festgeldzinsen meist höher als bei Tagesgeldkonten.

Gemein haben das Tages- und Festgeld: Im Euroraum greift eine Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunden und Bank. Bis zu diesem Betrag ist das Ersparte abgesichert – im Falle einer Insolvenz springt der jeweilige Staat ein. Etwas aufpassen müssen Sparer in EU-Ländern mit einer anderen Währung. In diesen Staaten kann sich die Einlagensicherung am Wechselkurs orientieren.

Grundsätzlich ist die Geldanlage im Euroraum aber sicher. Viele im EU-Ausland sitzende Direktbanken bieten zudem bessere Zinssätze als ortsansässige Filialbanken. Achten sollte man aber auf die Bonität eines Landes – kurz: die Ratingbewertung. Nur bei einem guten Ratingscore ist die Sicherheit hoch, das ein land bei einer Bankenpleite die Sparer tatsächlich binnen kurzer Zeit über die Einlagensicherung entschädigen kann. Mehr dazu in unserem Beitrag über das Tages- und Festgeld im Ausland – was Sparer wissen sollten

Tagesgeld vs. Festgeld: Die Unterschiede auf einen Blick

Tagesgeld Festgeld Zugang Geld ist täglich verfügbar – Ein- und Auszahlung jederzeit möglich. Das Geld ist für einen festgelegten Zeitraum fest angelegt – keine spontanen Ein- und Auszahlungen. Zinsen Der Zinssatz ist variabel und kann sich ändern. Der Zinssatz ist fest und ändert sich während der Laufzeit nicht. Rendite Tendenziell niedriger – das Geld muss täglich abrufbar sein und die Bank ist weniger flexibel. Tendenziell höher – das Geld wird fest angelegt und innerhalb der Laufzeit kann die Bank frei darüber verfügen. Risiko Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Sehr gering – das Ersparte ist über die Einlagensicherung geschützt. Flexibilität Sehr hoch – Geld kann jederzeit ein- und ausbezahlt oder auf ein anderes Konto umgeschichtet werden. Gering – bis zum Ende der Laufzeit hat man keinen Zugriff auf das Geld. Verwendung Geeignet für die kurzfristige Geldanlage oder als Notgroschen. Geeignet für langfristige Geldanlage in der Anlagestrategie.

Allerdings ist das Festgeld im Ausland mit gewissen Risiken verbunden. Die Finanzexperten der Stiftung Warentest warnen vor Ländern mit einer nicht ausreichenden Bonität. Die Gefahr: Bei einer größeren Bankenpleite könnte die Wirtschaftskraft dieser Ländern nicht ausreichen, um die Einlagensicherung zu decken. Um welche Länder es geht und was es mit Ratingbewertungen auf sich hat, haben wir im oben verlinkten Beitrag zusammengefasst.

Angebote für das Festgeld: Wie Sparer das Beste rausholen können

Zur Wahrheit gehört aber auch: Nach wie vor sind die Zinssätze für das Tages- und Festgeld bescheiden. Zum Teil gibt es nur sehr geringe Unterschiede. In Situationen – wo die Zinssätze für Tages- und Festgeld nahe beieinander liegen – sollten sich Verbraucher im Zweifelsfall für das Tagesgeld entscheiden. Hier ist man flexibler und kann sein Erspartes bei sich ändernden Zinsen noch zu besseren Konditionen umschichten.

Unsere Empfehlung: Die anziehenden Zinsen machen das klassische Sparen mit Tages- und Festgeld wieder attraktiver. Dabei lohnt sich der Vergleich – allen voran Direktbanken bieten oft bessere Konditionen als ortsansässige Filialbanken. Beim Festgeld spielt zudem die Laufzeit eine Rolle. Ist der Festgeld-Zinssatz unter drei Prozent? Dann sollten Sparer stattdessen auf ein attraktives Tagesgeld setzen. Trotz vieler Neukunden-Aktionen sind die Zinsen zudem immer noch gering. Alternativen zum Tages- und Festgeld versprechen eine höhere Rendite und sind allen voran für Bestandskunden interessant.

➣ CashPlus von UnitPlus: Knapp vier Prozent Zinsen ohne Laufzeitbegrenzung*

Kurz- und langfristige Geldanlage – Tipps für Ihre Anlagestrategie

Ratsam ist daher ein breit aufgestelltes Portfolio. Tagesgeld zählt zur kurzfristigen Geldanlage und eignet sich gut für den Notgroschen. Die langfristige Geldanlage sollte auch Festgeld und Wertpapiere umfassen. Dabei fällt die Rendite höher aus – allerdings kommt man nicht kurzfristig an sein Geld. Ein ausgewogenes Portfolio ist daher eine sinnvolle Anlagestrategie. Bei komplexeren Anlageformen wie Wertpapieren sind Finanzexperten wie Bank- oder Vermögensberater gute Ansprechpartner.

+++ Viele News finden Sie in unserem aktuellen Tagesgeld- und Festgeld-Blog +++

Häufige Fragen und Antworten: Was ist Festgeld?

Festgeld ist eine Art von Bankanlage, bei der ein bestimmter Geldbetrag für einen festgelegten Zeitraum zu einem festen Zinssatz angelegt wird. Während dieses Zeitraums kann das Geld nicht abgehoben werden, es sei denn, es werden vorzeitige Abhebungsgebühren gezahlt. Nach Ablauf der Laufzeit wird das angelegte Geld zusammen mit den Zinsen zurückgezahlt.

Festgeld ist eine festverzinsliche Bankanlage.

Der Anlagebetrag kann während der Laufzeit nicht abgehoben werden.

Am Ende der Laufzeit werden sowohl der ursprüngliche Betrag als auch die Zinsen ausgezahlt.

Wie unterscheidet sich Festgeld von anderen Anlageformen

Das Festgeld bietet im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie z.B. Tagesgeld, eine höhere Sicherheit und oft einen höheren Zinssatz, da das Geld für einen festgelegten Zeitraum angelegt wird. Im Gegensatz zu Aktien oder Fonds besteht beim Festgeld kein Risiko von Kursschwankungen. Allerdings ist die Rendite in der Regel niedriger als bei risikoreicheren Anlagen.

Festgeld bietet höhere Sicherheit als viele andere Anlageformen.

Es gibt keinen Einfluss von Marktschwankungen auf Festgeld.

Die Rendite ist meistens geringer als bei risikoreicheren Anlageoptionen.

Welche Laufzeiten sind bei Festgeld üblich?

Die Laufzeiten für Festgeld variieren und können von nur einem Monat bis zu mehreren Jahren reichen. Üblicherweise bieten Banken Festgelder mit Laufzeiten von 3, 6, 12 Monaten oder sogar 2 bis 5 Jahren an. Je länger die Laufzeit, desto höher ist in der Regel der angebotene Zinssatz.

Laufzeiten können von einem Monat bis zu mehreren Jahren variieren.

Häufige Laufzeiten sind 3, 6 oder 12 Monate und 2 bis 5 Jahre.

Längere Laufzeiten bieten oft höhere Zinssätze.

