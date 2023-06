Heizungsgesetz: Änderungen bei Pellet-Plänen – Heizen mit Holz erlaubt?

Glaubt man Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), wird das Programm zum Austausch alter Heizungen zu einem Boom in diesem Bereich führen. Führende Wirtschaftsforscher sind sich da nicht so sicher - schließlich fehlten Personal und Geräte, erklären die Experten.

Nach langem Streit hat sich die Ampel-Koalition beim Heizungsgesetz auf "Leitplanken" geeinigt. Beschlossen wurden längere Fristen und weniger strenge Maßnahmen. Gleichzeitig sieht die Einigung wesentliche Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck vor. Besonders erfreulich ist das für alle, die mit Holz oder Pellets heizen wollen: Pelletheizungen werden weiterhin als erneuerbare Energien anerkannt und bleiben erlaubt. Welche Änderungen es sonst noch gibt, lesen Sie hier.

Änderung im Heizungsgesetz: Holzheizungen erfüllen 65-Prozent-Vorgabe

Das Gebäudeenergiegesetz soll zwar weiterhin Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Der Kompromiss sieht aber mehrjährige Übergangsfristen für bestehende Gebäude vor. Zudem gilt die Pflicht zum Einbau von Heizungen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, zunächst nur für Neubauten.

Für Besitzer von Holz- und Pelletheizungen heißt es in den am 13. Juni vorgestellten "Leitplanken" der Ampelparteien wörtlich: "Heizungen, die mit Holz und Pellets betrieben werden, erfüllen die 65 Prozent-Vorgabe ausnahmslos. Beim Einsatz von Holz und Pellets sind Fehlanreize zu vermeiden." Damit bleibt das Heizen mit Holz und Pellets vorerst erlaubt.

Auch interessant: Pelletheizungen statt Wärmepumpen – So funktioniert die Heizung

Änderungen beim Heizungsgesetz: Neuregelungen für Pelletheizungen in Aussicht

Der vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes sah ursprünglich vor, den Einbau von Pelletheizungen an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Im Gegensatz zum bisherigen Gesetzesentwurf werden die geplanten technischen Anforderungen, wie die Notwendigkeit eines Pufferspeichers für Pelletanlagen oder andere ökologische Kombinationspflichten, voraussichtlich noch einmal überdacht.

Auch der Zwang zur Kombination von Holzfeuerungen mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen wird höchstwahrscheinlich nicht mehr bestehen. Diese Änderungen werden in den parlamentarischen Beratungen noch genauer definiert. Weiterhin gilt, dass funktionierende Heizungen nicht ausgetauscht werden müssen und defekte Heizungen repariert werden dürfen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien soll durch staatliche Förderungen sozial abgefedert werden.

Das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist von der Ampel-Koalition noch einmal gründlich überarbeitet worden. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ausblick für die Praxis: Keine Nachrüstpflicht, Übergangsfristen für Heizungstausch

Besitzer von modernen Kaminöfen, Pellet- oder Hackschnitzelanlagen im Bestand können unverändert weiterheizen, ohne etwas tun zu müssen. Auch für diejenigen, die derzeit mit Öl oder Gas heizen, besteht aufgrund der vorgesehenen Übergangsfristen kein akuter Handlungsbedarf.

Je nach kommunaler Wärmeplanung können erst ab 2028 strengere Regeln für den Heizungstausch gelten. Lediglich in Neubaugebieten müssen ab dem 1. Januar 2024 neu installierte Heizungen bis zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen, was auch mit Holzpellets oder Scheitholz erfüllt werden kann.

Mehr dazu: Städte bei kommunaler Wärmeplanung noch am Anfang

Kritik von Umweltschützern: Umweltbundesamt warnt vor Holzheizungen

Trotz der Einigung und Unterstützung der Ampelparteien für das Heizen mit Holz gibt es weiterhin Bedenken von Wissenschaftlern und Umweltschützern. Das Umweltbundesamt warnt seit mehr als einem Jahr vor dem Heizen mit Holz, weil dabei mehr Treibhausgase freigesetzt werden als beim Heizen mit Öl oder Erdgas. Außerdem gelangen Feinstaub und gefährliche Schadstoffe in die Luft. Das Umweltbundesamt rät daher dringend vom Heizen mit Holz ab.

Lesen Sie auch: Mehr Holz wird verheizt – Das schadet Gesundheit und Umwelt

Auch die Deutsche Umwelthilfe kritisierte die Bundesregierung scharf und bezeichnete die Einigung als klimapolitischen Tiefpunkt. Besonders kritisiert wird, dass die Wärmewende im Gebäudebestand auf das Jahr 2028 verschoben wird. Zudem ermögliche die Einigung die klima- und umweltschädliche Verbrennung von Holz.

Nächste Schritte: Parlamentarische Beratungen zur kommunalen Wärmeplanung

Mit Blick auf die "Leitplanken" des Gebäudeenergiegesetzes werden nun Änderungen am Gesetzentwurf im Parlament diskutiert. Die erste Beratung ist für kommende Woche vorgesehen und es scheint nicht viel dagegen zu sprechen, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet wird. Gleichzeitig plant die Bundesregierung eine Reform der kommunalen Wärmeplanung, die ebenfalls auf Kritik stößt.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Länder und Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Wärmeinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen, ob ihr Haus in Zukunft an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen wird oder ob es sinnvoll ist, die Heizung auf eine Wärmepumpe oder andere Optionen umzustellen. Dies soll den Bürgern als Leitfaden und Entscheidungshilfe dienen.