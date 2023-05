Geschirrspültabs: Wasserlösliche Folie - Forscher machen Ansage

Wer dreckiges Geschirr nicht per Hand schrubben will und den Platz dafür hat, der hat vermutlich eine Geschirrspülmaschine zu Hause. In Deutschland besaßen im Jahr 2022 rund 75 Prozent der Privathaushalte das Gerät, so Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Folglich gehört für viele Menschen Geschirrspülmittel auf die Einkaufsliste.

Mittlerweile gibt es immer mehr Geschirrspültabs auf dem Markt, die mit einer wasserlöslichen Folie überzogen sind. Das Versprechen vieler Hersteller: Die Tabs könne man samt Verpackung in die Spülmaschine packen, da der Kunststoff biologisch abbaubar sei und sich auflöse. Bei herkömmlichen Produkten stecken die Tabs in einer Plastikfolie, die man vorher abmachen und wegschmeißen muss. So produziert man pro Tab unnötigen Plastikmüll. Aber ist das wasserlösliche Produkt wirklich die bessere und nachhaltigere Alternative?

Wasserlösliche Folie: Aus diesem Stoff besteht sie

Auch wenn die Folie aussieht und sich anfühlt wie Plastik – rein chemisch gesehen handelt es sich nicht darum. Der enthaltene Kunststoff nennt sich PVOH – Polyvinylalkohol. Laut Stiftung Warentest ist PVOH biologisch abbaubar. Es wird demnach von Bakterien und Co. im Wasser in unbedenkliches Kohlendioxid umgewandelt.

PVOH wird auch in vielen Kosmetikprodukten, Klebstoffen, Papier und weiteren alltäglichen Materialien benutzt. Der Stoff landet sogar in manchen Lebensmitteln, beispielsweise um Tabletten zu überziehen. Auch bei Waschmittelpads wird für die lösliche Folie PVOH eingesetzt.

Geschirrspültabs: Verschwindet die Folie beim Spülgang komplett?

Wenn die Folie mit Wasser in Verbindung kommt, zerfällt sie in der Spülmaschine. Das bedeutet aber nicht, dass der Stoff dann komplett "weggezaubert" ist. PVOH wandert über das Abwasser in die Kläranlage. In der Theorie beginnt dort der biologische Abbau durch die Bakterien. Der NDR berichtete im Jahr 2021, dass sich bis dato in Klärwerken keine Rückstände der Hüllen finden lassen konnten.

Polyvinylalkohol zählt zu den löslichen Polymeren. Dass PVOH sich gut im Wasser auflöst, zeigte eine Studie aus dem Jahr 2021, geleitet von einem Forscher der "Vrije Universiteit Brussel". Jedoch sind nicht alle chemischen PVOH-Verbindungen gleich gut lösbar – das liegt dann der jeweiligen Zusammensetzung. Außerdem dauert der Abbau einige Zeit: Im Durchschnitt sind erst nach 28 Tagen 60 Prozent der Folie abgebaut.

Es gibt einen weiteren Haken: Die Datenlage ist bisher dünn. Das Umweltbundesamt teilte auf Anfrage mit, dass es mangels Daten nicht möglich sei, sicher davon auszugehen, dass alle Hersteller den Stoff für ihre wasserlöslichen Folien auch wirklich verwenden. Dem Umweltbundesamt liegen nach eigener Aussage nur Angaben einzelner Hersteller zur wasserlöslichen Folie vor.

Geschirrspülmittel: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Dass es die Folien bei den Tabs gibt, hat folgenden Grund: Die Geschirrspültabs sollen so vor Feuchtigkeit geschützt werden und sich in der Aufbewahrung nicht gegenseitig aneinander reiben und kaputt gehen.

Die umweltfreundlichste Alternative laut Stiftung Warentest ist es, gar keine Folie zu nutzen. Es gibt Produkte, bei denen die Tabs nicht einzeln verpackt sind. Oder man greift zu Pulver. Man unterscheidet bei den Mitteln zwischen Monopulvern und -tabs sowie Multitabs. Bei den "Multi-Produkten" sind häufiger schwerer abbaubare Bestandteile enthalten – wie Phosphonate. Diese sind aus Sicht des Umweltbundesamtes problematisch: Phosphonate würden sich im Sediment der Gewässer anreichern. Bedeutet: Wer der Umwelt etwas Gutes tun will, greift zu Produkten, die den Stoff nicht enthalten. Lesen Sie hier: Spülmaschinentabs im Test: Diese Marken haben überzeugt

Das Umweltbundesamt empfiehlt: „Um die Umwelt zusätzlich zu entlasten, sollte möglichst auf Produkte mit einem Umweltzeichen wie dem Blauen Engel geachtet werden, denn dort (...) ist die Verwendung von Phosphonaten untersagt und die Verwendung schwer abbaubarer Stoffe generell begrenzt." (emi)