Spülmaschine richtig befüllen: Welches Geschirr darf nicht hinein?

Sie ist einer der Erfindungen, die in keinem Haushalt fehlen darf: die Spülmaschine. Die Tage, an denen die Menschen nach dem Abendessen erstmal abwaschen müssen, sind dank ihr passé. Per Knopfdruck können dreckiges Geschirr und Besteck binnen kürzester Zeit gereinigt werden, wodurch Zeit und Energie gespart werden.

Doch nicht jeder Gegenstand ist auch für die Spülmaschine geeignet. Im Haushalt gibt es einige Dinge, die beim Waschvorgang Schaden nehmen oder anrichten können. Aber was genau sollte lieber mit der Hand gespült werden?

Spülmaschine befüllen: Warum darf nicht alles mit rein?

Töpfe, Pfannen, Teller, Tassen – viele Menschen packen jegliches Geschirr in die Spülmaschine. Dass darunter auch Gegenstände sein könnten, die besser von Hand gespült werden sollten, ist vielen nicht bewusst. Dabei besteht das Risiko, dass dauerhafter Schaden angerichtet wird.

Denn es könnte passieren, dass der Gegenstand

bei der Reinigung kaputt gehen oder

anderes Geschirr beschädigt.

Im schlimmsten Fall leidet nicht nur der Gegenstand unter der Wäsche, sondern das andere Geschirr in der Spülmaschine gleich mit. Deshalb ist es wichtig, dass Sie wissen, womit Sie die Maschine befüllen dürfen und welche Gegenstände lieber draußen bleiben sollten.

Haushalt: Mit diesem Geschirr sollten Sie Ihre Spülmaschine nicht befüllen

So ganz ohne Abwasch geht es im Haushalt also nicht. Doch die Liste der verbotenen Gegenstände ist überschaubar. Das meiste an Tellern, Gläsern und Co. dürfen Sie ohne Bedenken in der Spülmaschine reinigen. Folgendes Geschirr ist davon ausgenommen:

Haushaltsgegenstand Gefahr Grund Ausnahmen Holz Das Geschirr kann sich verziehen,

porös oder

rissig werden. Holz ist in der Spülmaschine über einen längeren Zeitraum Wasser und Chemikalien ausgesetzt. Das kann zu Schäden des Materials führen. Keine Metall Verfärbung

Abgabe an anderes Geschirr Gegenstände aus Kupfer, Zinn, Messing, Bronze und Aluminium dürfen nicht in Maschine. Beispielsweise wird Geschirr aus Aluminium in der Regel elektronisch oxidiert, um die Oberfläche zu schützen. Spülmittel greifen diese Schutzschicht an und legen gesundheitsschädliche Aluminiumsalze frei, die den Gegenstand schwarz färben. Die Aluminiumsalze werden zudem an anderes Geschirr in der Spülmaschine abgegeben. Geschirr aus rostfreiem Edelstahl scharfe Messer Angriff der Oberfläche

Abstumpfen der Klinge Die Spülmaschinenmittel und -salze rauen die Oberfläche der Klinge auf und stumpfen sie ab. Keine antihaftbeschichtete Töpfe und Pfannen Auflösen der Antihaftschicht

Verlust der nicht anhaftenden Eigenschaft Die Antihaftbeschichtung besteht aus Kunststoff und ist zwar hitzebeständig, gegen aggressives Spülmaschinenmittel kommt sie jedoch nicht an. Keine Kunststoff Verbiegen und Verfärbung Geschirr aus Kunststoff wird durch die hohen Temperaturen der Spülmaschine weich und kann sich verbiegen oder "milchig" färben. Plastikgeschirr mit dem Hinweis "spülmaschinenfest" oder "spülmaschinengeeignet"

Wer seine Spülmaschine dennoch mit Metalltöpfen, beschichteten Pfannen und Plastikdosen befüllt, muss irgendwann ziemlich tief ins Portemonnaie greifen. Da lohnt es sich dann doch, ab und zu mal den Schwamm in die Hand zu nehmen.

Mehr zum Thema Haushalt und Spülmaschine:

Haushaltstipp: Darf Silbergeschirr in die Spülmaschine?

Silberbesteck und -geschirr kann durchaus in der Spülmaschine gereinigt werden. Allerdings gibt es dabei ein paar Dinge zu beachten. Da Silber ein weiches Metall ist, wird es mit einer Schutzschicht aus Kupfer legiert. Kupfer allerdings neigt dazu, sich in der Spülmaschine zu verfärben.

Umso höher der Kupferanteil im Silber, desto größer die Gefahr, dass sich das Geschirr oder Besteck verfärbt. Deshalb gehören 800er Silber (Echtsilber) und 925er Silber (Sterling) zu den verbotenen Gegenständen, mit denen Sie Ihre Spülmaschine besser nicht befüllen sollten. 90er Silber (Hartversilberung) und 150er Silber (Massivsilber) können Sie hingegen problemlos in der Maschine reinigen.

Um auch hierbei jeglichen Schaden zu vermeiden, können Sie Ihr Silbergeschirr auf einer Aluminiummatte oder in einer Silberglanzkassette in der Spülmaschine reinigen. Diese verhindern eine Verfärbung und erhalten den Glanz. Nicht wundern: Die Matte oder Kassette aus Aluminium kann sich verfärben. Das schadet Ihrem Silbergeschirr allerdings nicht.