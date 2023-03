Ostern 2023: Kurzurlaub – Das sind die besten Ziele

Sonnenhungrige haben in Deutschland im April nicht unbedingt die besten Karten. Das Wetter zeigt sich in unseren Breiten in dieser Jahreszeit oft noch sehr wechselhaft. Schnee, Regengüsse, eine steife Brise oder ein paar warme Sonnenstunden – der April macht bekanntlich, was er will.

Glücklicherweise müssen Urlauber an Ostern nicht unbedingt in die Ferne schweifen, um dem deutschen Schmuddelwetter zu entkommen. Angenehme Temperaturen und mediterranes Flair sind oft nur zwei bis drei Flugstunden entfernt. Und wer an Ostern lieber noch einmal auf die Ski steigen und ins Tal wedeln will, kommt in den Alpen auf seine Kosten. Das sind die besten Ziele für einen Kurzurlaub.

Perfekt für den Kurzurlaub an Ostern: Pistenspaß auf einem Gletscher in den Alpen

Auch wenn der Klimawandel den Gletschern in den Alpen arg zusetzt, sind sie immer noch der Top-Tipp für Skifahrer, die sich an Ostern das volle Pistenvergnügen samt Hüttengaudi gönnen wollen. Zu nennen sind hier beispielsweise Sölden, das Kitzsteinhorn oder der Stubaier Gletscher in Österreich. In der Schweiz laden Zermatt oder Saas-Fee zum Skifahren ein, in Italien der Schnalstal-Glletscher. Auch in Deutschland ist Gletscher-Feeling vorhanden, nämlich an der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen.

Wintersportler im Skigebiet Hintertuxer Gletscher. Foto: Jan Woitas/dpa

Es muss aber nicht immer ein Gletscher sein. Auch andere Skigebiete in Hochlagen (ab 2000 Meter) versprechen reichlich Schnee. Besonders in den zentralen Alpen Österreichs und der Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit für Pistenspaß bis weit über Ostern hinaus groß. Allerdings sollte man mit der Hotelbuchung nicht bis auf den letzten Drücker warten – die Nachfrage ist groß.

Städtetrip an Ostern: Auf nach Paris!

Die Stadt der Liebe muss man als Urlaubsziel eigentlich nicht anpreisen. Mit rund 16 Millionen ausländischen Touristen pro Jahr ist Paris eine der meistbesuchten Städte weltweit. Wer allerdings den Touristenmassen weitgehend entgehen will, sollte die französische Hauptstadt über Ostern besuchen, wenn im Jardin du Luxembourg die Frühblüher den Winter vertrieben haben und man bei frühlingshaften Temperaturen draußen bei einem Café au lait Menschen beobachten kann. Auch die Warteschlangen vor dem Louvre oder einem der anderen weltberühmten Museen sind dann nicht ganz so lang wie beispielsweise im Sommer.

Restaurant in Montmartre in Paris Foto: picture-alliance / Bildagentur H / pa/Bildagentur Huber

Kurzurlaub an Ostern: Es muss nicht immer ins Ausland gehen

Doch nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland gibt es wunderschöne und interessante Städte. Ein Kurztrip lohnt sich allemal. Gemessen an der Zahl der Gästeankünfte sind diese Städte in Deutschland bei Urlaubern am beliebtesten:

Berlin

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Doch es müssen nicht immer die großen Metropolen sein. Auch kleinere Städte haben Charme und sind oft weniger überlaufen. Quedlinburg etwa hat eine der schönsten Altstädte Deutschlands. In Heidelberg fühlt man sich wie in eine andere Zeit zurückversetzt. Und wer in Würzburg auf der Mainbrücke ein Glas Weißwein trinkt, spürt Urlaubsfeeling pur.

Kurzurlaub an Ostern: Sonne tanken an der Costa del Sol

Die spanische "Sonnenküste" trägt ihren Namen nicht ohne Grund, gerade auch im April. In Europa dürfte es kaum einen Flecken Erde geben, wo die Sonne um diese Jahreszeit länger und intensiver vom Himmel strahlt. Im Schnitt scheint sie rund acht Stunden am Tag, und die Temperaturen klettern schon im Frühjahr in den milden, zweistelligen Bereich. Noch dazu ist etwa das südspanische Malaga von Deutschland aus in rund drei Stunden mit dem Flieger erreichbar. Kulturerbe-Stätten wie die Altstadt von Granada oder die Alhambra sind zudem von Malaga aus gut erreichbar.

Reiseziel Costa del Sol Durchschnittliche Temperatur im April 16 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 8 Wassertemperatur im April 17 Grad Regentag im April 6

Wandern an der Amalfiküste: Die perfekte Auszeit an Ostern

Während Rom an Ostern aufgrund der Pilgerscharen eher zu meiden ist, lässt sich das Dolce Vita 200 Kilometerweiter südlich im April wunderbar genießen. In knapp zweieinhalb Stunden ist man von Berlin nach Neapel geflogen. Die Geburtsstätte der Pizza lockt im April in der Regel schon mit angenehmen Temperaturen und einem faszinierenden Umland, das sich anders als im Sommer noch in aller Ruhe erkunden lässt. Die Fähren nach Capri, Ischia oder Procida sind noch nicht restlos überfüllt, auch die Überreste von Pompeji lassen sich besichtigen, ohne anderen Touristen in die Hacken zu laufen. Ein ganz besonderer Tipp zu Ostern ist allerdings die wunderschöne Amalfiküste südlich von Neapel, die man beim Wandern auf dem Amalfi-Panoramaweg in ihrer vollen Pracht erkunden kann.

Reiseziel Amalfiküste Durchschnittliche Temperatur im April 13 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 9 Wassertemperatur im April 16 Grad Regentag im April 9

Blick über Neapel mit dem Vesuv im Hintergrund Foto: imago stock&people / imago/Kickner

Der erste Sprung ins Meer auf Karpathos

Kreta kennt jeder, Rhodos auch – aber Karpathos? Die zweitgrößte Dodekanes-Insel östlich von Kreta gilt immer noch als Geheimtipp in Griechenland, wird aber mittlerweile auch von deutschen Flughäfen angesteuert. Etwa drei Stunden sind es von München ins blühende Bougainvillea-Paradies. Karpathos punktet mit freundlichen Menschen, unberührter Natur und einigen feinen Badebuchten. Die Wassertemperaturen liegen im April bei frischen 17 Grad, was Hartgesottene aber nicht von einem kurzen Bad abhalten dürfte. Danach kann man sich in einer Taverne am Strand mit einem Ouzo aufwärmen. Jámas! (tok)