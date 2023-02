Heizung: Thermostat einstellen – diese Funktion hat der Plastik-Stift

Berlin. Der kleine Plastik-Stift an der Heizung erfüllt eine wichtige Funktion. Verbraucher können davon profitieren und ihre Verbrauch senken.

In der Hochphase der Energiekrise waren die Preise für klassische Brennstoffe wie Heizöl und Gas zeitweise massiv angestiegen. Literpreise von über zwei Euro für Heizöl oder auch Gaspreise von mehr als 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) waren die Realität. Mittlerweile hat sich die Lage am Energiemarkt wieder beruhigt. Die Heizölpreise sind im Februar lokal unter die 1-Euro-Marke gerutscht und auch der Gaspreis hat Vorkriegsniveau erreicht und sich unter der 15-Cent-Marke eingependelt.

Plastik-Stift an der Heizung: Welchen Zweck er erfüllt und wie Verbraucher ihn nutzen

Doch die Energie- und Preiskrise hat auch ein Umdenken weiter befeuert. Weg aus der Abhängigkeit von Brennstoffen und stattdessen auf autonom von Heizöl und Co. arbeitende Technologien setzen – das ist der Gedanke. Doch Anlagen wie eine Wärmepumpe sind im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung deutlich teurer – zumindest in der Anschaffung. Für viele Verbraucher sind sie daher keine kurzfristige Lösung. Verstärkt wird daher auch auf smarte Gadgets oder Tools zum Einsparen der Heizkosten gesetzt.

Dank der Plastik-Stifte lässt sich die Temperatur, die man mit dem Thermostat manuell einstellt, begrenzen. Foto: iStock/GetYourPic

Doch viele Verbraucher haben an ihren Heizkörpern oft schon ein cleveres Gadget: einen Plastik-Stift. Dieser dient als Markierung oder Begrenzung und kann vor- und zurückgeschoben werden. Das Prinzip dahinter ist einfach: Wird der Plastik-Stift in Richtung Heizung geschoben, blockiert er. Das Thermostat kann dann nicht mehr weiter aufgedreht werden. Manche Heizkörper sind auch mit zwei Plastik-Stiften ausgestattet. In dieser Variation kann eine Maximal- und Minimal-Temperatur eingestellt werden.

Zahl oder Symbol Temperatur Stufe * 6 Grad Stufe 1 12 Grad Stufe ☽ (Mond) 14 Grad Stufe 2 16 Grad Stufe 3 20 Grad Stufe 4 24 Grad Stufe 5 28 Grad

Plastik-Stift an der Heizung richtig nutzen: Wie Sie ganz simpel Energie und Geld sparen

Der Plastik-Stift blockiert immer an der markierten Stelle. Sind die Stifte am Thermostat etwa bei 3 und 5 gesetzt, kann auch nur eine Stufe innerhalb dieser Spanne eingestellt werden. Durch Rausziehen und wieder einfügen kann diese Spanne aber rasch geändert werden. Das bedeutet: Wer den Plastik-Stift aus dem Thermostat rauszieht, kann die Heizstufe wieder beliebig einstellen. Der Plastik-Stift am Heizkörper dient daher als Hilfestellung oder Kindersicherung – die Nutzung kann sich für Verbraucher aber rechnen.

Denn dank der Plastik-Stifte kann an der Heizung nicht aus Versehen eine höhere Stufe eingestellt werden. Das kann den Verbrauch drosseln und damit die Heizkosten senken. Gut zu wissen: Eine Heizung heizt nicht schneller, wenn sie höher aufgedreht wird. Man erhöht damit lediglich die Heizdauer sowie die Endtemperatur, die in einem Raum erreicht wird. Daher ergibt es wenig Sinn, die Heizung auf höchste Stufe aufzudrehen. Das Umweltbundesamt empfiehlt in grundsätzlichen allen Räumen ohnehin keine zu hohen Temperaturen:

Zimmer Temperatur Wohnbereiche 20 Grad Küche 18 Grad Schlafzimmer 17 Grad Bad 23 Grad In Abwesenheit 15 bis 18 Grad In der Nacht um 5 Grad senken

Heizung mit Plastik-Stift besser regulieren: So einfach lässt sich die Temperatur anpassen

Die Stufen 2 bis 4 sind mit Blick auf die Empfehlungen vom Umweltbundesamt somit relevant. Wer seinen Plastik-Stift nutzen möchte, kann sich an dieser Empfehlung orientieren. Jedoch handelt es sich nur um Richtwerte – auch das Umweltbundesamt weist in seiner Empfehlung darauf hin. In Wohnräumen solle die Temperatur als "behaglich" empfunden werden, heißt es von der Behörde. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil des Plastik-Stifts: Ist es zu kalt, kann man die Heizung schnell und unkompliziert höher eingestellen.

Hierfür einfach den Plastik-Stift nach hinten ziehen und das Thermostat auf die gewünschte Stufe einstellen – bei Bedarf kann der Stift dann auch auf die neue Stufe angepasst werden. Im Unterschied zu anderen Gadgets wie digitalen Thermostaten sind die Plastik-Stifte an Heizungen meist schon von Werk aus vorhanden und müssen nicht zugekauft werden. Fehlt der Plastik-Stift, kann er günstig nachgekauft werden. Im Internet wird dieser oft als "Sparclip" ab einem Euro angeboten. Doch Vorsicht, der Plastik-Stift muss kompatibel sein.

Plastik-Stift für Heizung schon ab 1 Euro nachkaufen: Worauf Sie dabei achten sollten

Verbraucher sollten von dem Kauf immer einen Blick auf den Thermostatkopf werfen. In der Beschreibung der Sparclips steht in der Regel, ob der Plastik-Stift auf den entsprechenden Regler passt. Mit Preisen ab einem Euro ist der Sparclip deutlich preiswerter als andere . Hier werden schnell Investitionen von mehreren Hundert Euro fällig, da oft in ein komplettes Set investiert werden muss. Nicht immer zahlen sich smarte Geräte in der Wohnung deshalb aus – zumindest nicht direkt nach dem Kauf.