Urlaub: Mit diesen acht Tipps sparen Sie Geld

Nach drei Jahren voller pandemiebedingter Einschränkungen ist die Sehnsucht nach der Ferne groß. Eine hohe Nachfrage, steigende Energiepreise und Inflationsrate treiben die Reisekosten dieses Jahr allerdings besonders in die Höhe. Den Urlaub ausfallen lassen muss man deshalb aber nicht. Mit diesen acht Tipps und Tricks kann man auch mit einem kleinen Budget auf Reisen gehen.

Urlaubsspartipp 1: Frühbucherrabatte finden

Viele Reiseveranstalter wollen die Hauptsaison möglichst weit im Voraus planen und stellen deshalb ein Kontingent an Frühbucherplätzen zur Verfügung. Wer früh genug dran ist und einen dieser Plätze ergattert, kann enorm sparen. Die Anzahl der Frühbucherplätze ist je nach Veranstalter unterschiedlich groß. Angebote, die im November freigegeben werden, können sogar bis zu 30 Prozent günstiger sein. Sobald die limitierten Schnäppchen weg sind, gibt es in den Folgemonaten weniger oder keiner Rabatte mehr.

Urlaubsspartipp 2: Flexibel sein und Last-Minute-Angebote nutzen

Auch auf den letzten Drücker zu buchen, kann sich lohnen. Zugegebenermaßen: Nicht jeder darf und kann spontan Urlaub nehmen. Festangestellte müssen ihre Urlaubstage in der Regel planen und Eltern sich nach den Ferienzeiten der Kinder richten. Wer aber flexibel ist, findet – mit etwas Glück – ein richtiges Last-Minute-Schnäppchen. In der Hauptsaison stehen die Chancen für Rest-Angebote tendenziell schlechter, in der Nebensaison kann dagegen ordentlich gespart werden.

Urlaubsspartipp 3: Mit einer Pauschalreise Geld sparen

Besonders in Tourismus-Hochburgen sind Essen gehen, Baden und andere Urlaubsaktivitäten sehr teuer und sprengen häufig die Reisekasse. Bei Pauschalreisen mit Anreise, Verpflegung und Aktivitäten für die ganze Familie "all inclusive" kommt man im Vergleich mitunter günstiger weg. Kostspielige Überraschungen bleiben aus und das Urlaubsbudget wird eingehalten. Einige Veranstalter bieten zudem vorteilhafte Familienpauschalen, Kinderrabatte sowie Kinderfestpreise bis 17 Jahre an.

Urlaubsspartipp 5: Auf Selbstversorgung setzen

Doch nicht nur "all inclusive", sondern auch das genaue Gegenteil kann ich Schnäppchen sein. Appartements ohne Verpflegung mit einer Küche oder Küchenzeile sind die kostengünstige Alternative zu Hotels und täglichen Restaurantbesuchen. Mahlzeiten und Snacks, die man sich unterwegs an Bahnhöfen oder auf Städtetouren kauft, sind oft überteuert. Um das zu vermeiden, kann man sich Brote und Obst für unterwegs vorbereiten.

Urlaubsspartipp 6: Kostenlose Stadtführungen machen

Wer in einer neuen Stadt Urlaub macht, will natürlich alles gesehen haben. Für Stadtführungen müssen Touristen vielerorts (sehr) tief in die Tasche greifen. Darauf verzichten muss man wegen eines kleinen Budgets aber nicht. In vielen Metropolen werden Besuchern Gratis-Touren angeboten. Man zahlt nichts, kann dem Tour-Guide aber ein Trinkgeld geben.

Urlaubsspartipp 7: Früh den Flug buchen und den richtigen Flugtag wählen

Auch bei Flügen lohnt es sich, einige Monate im Voraus zu buchen. Auf Nachfrage von "Travelbook" bestätigte Torsten Schäfer, Leiter der Kommunikation beim Deutschen Reiseverband (DRV), dass manche Reiseveranstalter im Zeitraum um den Jahreswechsel und in den ersten Monaten des neuen Jahres ihre Flüge für die Hauptsaison mit einem Preisnachlass zwischen 20 und 40 Prozent anbieten. Der Tag des Abflugs macht ebenfalls einen Unterschied: Flüge am Wochenende sind tendenziell teurer. Besonders günstig fliegt man Montag, Dienstag und Mittwoch.

Urlaubsspartipp 8: Preise vergleichen

Preise können sich je nach Reiseveranstalter oft stark unterscheiden. Über Preisvergleichsportale für Hotel und Flüge wie Trivago, Check24, Opodo oder Fluege.de kann man selbst nach Schnäppchen stöbern und die günstigsten Anbieter herausfinden. Lesen Sie auch: Last-minute-Reiseanbieter im Test: Das ist der Sieger

