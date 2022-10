Kaufland ruft Kirschen zurück: Das ist der Grund

Immer wieder kommt es vor, dass auch große Einzelhändler wie Kaufland, Edeka, Lidl und Co. Produkte zurückrufen müssen, die nicht mehr verzehrt oder benutzt werden sollten. Im aktuellen Fall geht es um ein Tiefkühlprodukt der Eigenmarke K-Classic, das deutschlandweit in allen Kaufland-Filialen im Sortiment geführt wird.

Der Hersteller Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o rufe das Tiefkühlprodukt aus "Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes" zurück, heißt es in hierzu in einer Mitteilung, die der Konzern mit Sitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) veröffentlicht hat.

Kaufland ruft Sauerkirschen zurück: Pflanzenschutzmittel in zu hoher Dosis

In den tiefgefrorenen Sauerkirschen seien erhöhte Mengen der Pflanzenschutzmittel Dimethoat und Omethoat festgestellt worden, teilt Kaufland zur Begründung mit. Kunden, die das Tiefkühlprodukt gekauft haben, sollten die Kirschen nicht verzehren und sie entsorgen oder in einer Filiale zurückgeben. Gerade das Pflanzenschutzmittel Dimethoat ist nicht unumstritten. In Frankreich etwa sind dimethoathaltigen Lebensmittel verboten – auch der Import ist untersagt. Zusammen mit Italien und Spanien setzt sich das Land für ein EU-weites Verbot ein.

Name K-Classic Erntefrische Sauerkirschen tiefgefroren 750 g GTIN 4337185827631 MHD 11/2024 Chargen LP2145DL7 und LP2145AL7 Hersteller Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o

In sehr hohen Dosen hat Dimethoat eine starke toxische Wirkung auf den menschlichen Organismus und kann sogar zum Tod führen. In Bezug auf die tiefgekühlten Sauerkirschen teilt Kaufland mit, dass ein "gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden kann" und Kunden den Rückruf daher unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren sollten. Der Konzern selbst habe umgehend reagiert und das betroffene Eigenmarken-Produkt "umgehend" aus dem Sortiment in allen Filialen genommen. An allen Standorte werde das Produkt auch zurückgenommen.

Die tiefgekühlten Sauerkirschen der Kaufland-Eigenmarke K-Classic sollten Verbraucher nicht mehr verzehren. Foto: Kaufland

Sauerkirschen zurückgeben: Kaufland sichert die Kaufpreis-Erstattung zu

Kaufland sichert in der Mitteilung zu, dass der Kaufpreis bei der Rückgabe erstattet wird – auch ohne Vorlage des Kassenbons. Vom Hersteller Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o mit Sitz in Polen heißt es, dass man sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldige.

Die Tiefkühl-Kirschen sind seit September übrigens nicht das erste Produkt, das von einem Rückruf betroffen ist. Erst vor mehreren Wochen wurden in einem Gewürz krebserregende Stoffe entdeckt. Der Unterschied zu den Kirschen ist, dass das Gewürz in gleich mehreren Läden verkauft worden ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de