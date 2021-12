Geschenke zu Weihnachten: Die besten Gesellschaftsspiele für Kinder

Kinder- und Familienspiele sind ein beliebter Zeitvertreib. In Zeiten der Corona-Pandemie zeigt sich das im Besonderen: Im Jahr 2020 stieg der Umsatz der Verlage auf 718 Millionen Euro, ein Plus von 124 Millionen Euro im Vergleich zu 2019. Und auch in den ersten acht Monaten dieses Jahres hat sich der Absatz von Gesellschaftsspielen einmal mehr gesteigert, um über zehn Prozent. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür – und Gesellschaftsspiele gehören mit zu den beliebtesten Geschenken. Wir geben sechs Empfehlungen.

Für Würfelfreunde

Bei „Scrap Racer“ liegen Glück und Pech nahe beieinander. Und keine Sorge, wenn’s mal nicht gut läuft: In den Spielregeln sind Elemente eingebaut, die Letzt-Platzierte aufholen lassen. Zen­tral an dem Rennspiel sind sechs Würfel, die in beliebiger Zahl gewürfelt werden dürfen und vorgeben, wie weit eine Figur vorwärts ziehen darf. Zocker werden gleich mehrmals hintereinander würfeln. Aber Vorsicht: Fallen zwei gleiche Zahlen, bekommt man eine Crash-Karte, und es kann sein, dass dann die eigene Figur rückwärts ziehen muss. Crash-Karten können aber auch positive Effekte haben. Wer wagt wann wie viel und mit welchem Erfolg?

Fazit: Spannendes Wettlaufspiel für die ganze Familie.

„Scrap Racer“ von Anika und Sebastian Richter, erschienen bei Queen Games. 2 bis 6 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 45 Euro.

Für Gedächtnisprofis

Merk dir die Szene! Ganz nach diesem Motto haben die Spieler bei „Memo Friends“ die Aufgabe, sich das Bild auf einer Karte einzuprägen. Steht zum Beispiel der Bär mit dem Rücken zum Betrachter und rechts oder links vom Baumstamm? Sitzt der Fuchs auf dem Stamm oder daneben? Je nachdem, wie gut die Spieler sind, kann die Karte schon nach kurzer Zeit wieder verdeckt werden. Danach gilt es, die Szene mit robusten Figuren aus Holz und Pappe nachzustellen.

Fazit: Schönes Merkspiel, das in einer Variante auch das Ausdrucksvermögen schult.

„Memo Friends“, erschienen bei Goula. 1 bis 2 Spieler, ab 3 Jahren, ca. 10 Minuten, 18 Euro.

Für Kartenkünstler

Hier wird nicht gemalt und nicht gezeichnet. Trotzdem schlüpfen die Spieler bei „Canvas“ in die Rolle von Künstlern, die punkteträchtige Gemälde erschaffen wollen. Machbar wird das durch das clevere Übereinanderlegen von Karten, die transparent sind und verschiedene Bildelemente zeigen. Wichtig fürs Punkten sind die Symbole am unteren Rand der Karten. Je nachdem, in welcher Kombination diese nach dem Übereinanderlegen erscheinen, gibt es unterschiedlich viele Punkte. Wer wird Meister seines Faches, sichert sich die besten Karten und kassiert die meisten Punkte?

Fazit: Raffiniert und besonders; inklusive zweier reizvoller Solovarianten. Die fantasievoll gestalteten Karten liegen auf einer Spielmatte aus Stoff.

„Canvas“ von Andrew Nerger und Jeffrey Chin, Asmodee. 1 bis 5 Spieler, ab 10, ca. 30 Minuten, ca. 30 Euro.

Für Kindergarten­kinder

Die Packung von „Regenbogenbande“ ist riesig. Und das hat einen Grund: Der faltbare, quadratische Spielplan misst an jeder Seite einen halben Meter, und der größte Regenbogen spannt sich über mehr als 30 Zentimeter. Auch zwei kleinere Regenbögen lassen sich über Standfüße aufbauen. Doch was ist zu tun? Nun, wer dran ist, füllt unter anderem die Löcher auf dem Plan mit Kristallen. Zudem gilt es, sich für einen der Bögen zu entscheiden. Wem es gelingt, ein Startloch mit einem weiteren Loch per Regenbogen zu verbinden, darf sich die erreichten Kristalle nehmen. Wer peilt die Löcher mit den meisten Kristallen an und wer kann Längen am besten abschätzen?

Fazit: Hübsch gestaltet und eine kniffelige Herausforderung für Kindergartenkinder.

„Regenbogenbande“ von Erwan Morin, erschienen bei Haba. 2 bis 4 Spieler, ab 4 Jahren, 20 Minuten, ca. 25 Euro.

Für Taktiker

„ColleXion“ ist ein Spiel, bei dem es darum geht, Vielecke gleicher Farbe oder Form zu sammeln. Wer ein Vierer-Set schafft, bekommt Punkte, und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Aus der Mitte der Spielbox dürfen allerdings nur diejenigen Polygone genommen werden, die frei liegen und von keinen anderen Teilen überdeckt sind. Weitere Regeln kommen hinzu und erschweren den Zugriff. Schlau ist es, zu schauen, was die Mitspieler sammeln, und ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Fazit: Provokant und taktisch.

„ColleXion“ von Antoine Bauza, erschienen bei Schmidt Spiele. 2 bis 4 Spieler, ab 7 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 30 Euro.

Für Teamspieler

Durch Zufall farbige Kugeln zu ziehen und einen „Zauberberg“ hinunterrollen zu lassen – das macht Spaß. Vor allem, wenn die Kugeln auf dem robusten und schräg aufgestellten Spielplan über passende Wege auf einen Zauberlehrling treffen. Dann rückt dieser nämlich den Hang hinunter Richtung Ziel. Und sind dort vier Lehrlinge angekommen, haben die Spieler die Partie gemeinsam als Team gewonnen. Ziemlich einfach, sollte man meinen. Doch es gibt auch Hexenfiguren, die von den Kugeln getroffen werden können und dann weiterrücken müssen. Wer schafft es zuerst ins Ziel: Die Zauberlehrlinge oder die drei Hexen?

Fazit: Ein aufregendes Wettlaufspiel mit tollem Spielmaterial – sowohl jüngere als auch ältere Kinder machen gerne mit.

„Zauberberg“ von Bernhard Weber und Jens-Peter Schliemann, erschienen bei Amigo. 1 bis 4 Spieler, ab 5 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 35 Euro.