Smartphone: Mit diesen Tipps gelingen bessere Fotos und Videos im Urlaub

Egal ob zweiwöchiger Sommerurlaub oder ein Städtetrip übers Wochenende: Von ihrer Reise möchten die meisten nicht nur schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen, sondern Erlebnisse auch für später festhalten. Fotos oder Videos erstellen gehört für viele fest zum Urlaub dazu.

Die besten Ergebnisse gelingen zwar weiterhin mit einer Spiegelreflex- oder einer guten Kompaktkamera. Doch wer möchte schon auf jedem Ausflug die professionelle Knipse samt Objektiv(en) und Tasche mit sich herumtragen?

In den meisten Situationen genügt für ansprechende Fotos und Videos ein Gerät, das Urlauber ohnehin stets parat haben: Das Smartphone. Vom Handy aus lassen sich Aufnahmen zudem blitzschnell über WhatsApp, Instagram und Co. verschicken oder teilen.

Smartphone-Kameras: Mit dem Kaufpreis steigt die Qualität

Die Kameras in modernen Handys werden von Jahr zu Jahr besser. Smartphonehersteller sehen hier noch Spielraum, sich überhaupt noch gegenüber der Konkurrenz abzuheben. Die Auflösung spielt dabei kaum mehr die Hauptrolle: Entscheidender für die Bildqualität ist, wie gut die Farbwiedergabe ausfällt, wie viel Licht die Objektive und Pixel bei Dämmerung einfangen und wie gut der eingebaute Bildstabilisator ist. Ein wichtiger Schritt passiert im Gerät ohnehin erst, nachdem der Urlauber auf den Auslöser getippt hat: Dann erst optimiert die Kamerasoftware auf dem Smartphone das geschossene Motiv oder den Videoclip. Auch interessant: So gut sind GoPro und Co.: Fünf Action-Cams im Test

Innerhalb von Zehntelsekunden sorgt künstliche Intelligenz dafür, dass die Belichtung stimmt, Farben zur Geltung kommen und Bildrauschen reduziert wird. Kurz: Was bei dem Laien bei der Aufnahme nicht gelungen ist, kann die schlaue Software doch noch in ein perfektes Bild umwandeln. Faustregel: Je mehr das Smartphone gekostet hat, desto besser die Qualität der eingebauten Kamera samt Software.

Doch auch wer im Alltag kein teures Mobiltelefon mit Profi-Knipse nutzt, kann auf Reisen mit dem Handy tolle Ergebnisse erzielen. Wir packen Ihnen zehn Tipps ins Reisegepäck, mit denen im Sommerurlaub bessere Fotos und Videos auf dem Android-Smartphone oder iPhone gelingen.

Mit dem Smartphone lassen sich im Urlaub schöne Moment auch spontan festhalten - und sofort mit den Lieben zuhause teilen. Foto: istock / iStock

1. Heranzoomen vermeiden

Eine wichtige Regel lautet: Der beste Zoom hat zwei Beine. Bedeutet: Wann immer möglich, so nah wie nötig an das Motiv herangehen und auf den Zoom zur Vergrößerung verzichten. Sonst leidet fast immer die Qualität, denn das Bild wird pixeliger. Kommt man an ein Motiv nicht nah genug heran, heißt es: Zuerst die vorgegebenen Stufen des optischen Zooms nutzen. Viele Handykameras verfügen über 2-, 3- oder 5-fach optischen Zoom. Hier kommt das eingebaute Teleobjektiv zum Einsatz, was weniger Pixelrauschen verursacht. Bei allen Vergrößerungsstufen dazwischen oder darüber hinaus kommt der digitale Zoom zum Tragen, der die Bildqualität verschlechtert.

2. Fokus selbst bestimmen

Schießen Sie ein Foto einfach im Automatikmodus, entscheidet die Kamerasoftware selbst, wo im Bild sie den Fokus setzt, sprich: das Bild scharfstellt und optimal belichtet. Das klappt bei Gesichtern besonders gut. Ratsamer ist meist, den Fokus selbst zu setzen. Dafür genügt ein Fingertipp auf den gewünschten Bildbereich. Fokussiert man so etwa ein Motiv im Vordergrund, wir der Hintergrund schön unscharf dargestellt.

Nützlich: Beim Fingertipp erscheint oft ein Symbol, um den Fokus an dieser Stelle fest zu verankern. Danach kann man den Bildausschnitt beliebig bewegen, ohne dass die Kamera woanders neu fokussiert. Nach dem Fingertipp erscheint neben der Fokussperre oft auch die Möglichkeit, den Weißabgleich händisch einzustellen. Ein Wisch über den Regler nach oben oder unten passt die Belichtung heller oder dunkler an. Tipp: Lassen Sie den Handy-Blitz wann immer möglich ausgeschaltet! Er zerstört jegliche Stimmung, die Tageslicht oder Beleuchtung erzeugen.

3. HDR-Dynamikumfang nutzen

Modernere Handys ermöglichen bei Bildern und Videos das Einschalten einer HDR-Option. Das Kürzel steht für High Dynamic Range, ein besonders großer Kontrastumfang. Ist HDR aktiviert, kann die Kamera besonders große Helligkeitsunterschiede in der Umgebung sehr detailreich wiedergegeben: Im schattigen Wald, am wolkenreichen Himmel oder in Räumen oder auf Straßen mit stimmungsvoller Beleuchtung.

4. Nachtmodus einsetzen

Dämmerung und Dunkelheit sind nach wie vor größter Schwachpunkt der Handykameras. Faustregel: Je teurer und neuer das Gerät ist, desto eher gelingen Aufnahmen bei wenig Licht gut. Zwei Tipps:

Der Nachtmodus im Kameramenü sollte ab der Dämmerung eingeschaltet sein. Er bringt dann schon meist Vorteile gegenüber der Automatik.

Und umso dunkler es wird, desto ruhiger muss man das Handy beim Knipsen halten. Sonst verwackelt die Aufnahme schnell, auch wenn der eingebaute Bildstabilisator mit dem Gerätepreis immer besser wird. Bei Nachtaufnahmen am besten das Smartphone auf einen festen Untergrund (Tisch, Brückengeländer, Autodach) ablegen und den Selbstauslöser nutzen. Oder sich stabil gegen eine Wand oder einen Baum lehnen und bei der Aufnahme kurz die Luft anhalten.

5. Mehrfach-Aufnahmen

Machen Sie von einer Situation immer mehrere Aufnahmen. Das erhöht die Chance, dass ein gelungenes Bild dabei ist. Bei Momenten, die sich nur für wenige Sekunden ablichten lassen, kann man die Serienbild-Funktion im Kameramenüs des Handys perfekt einsetzen. Bei vielen Modellen genügt es dafür., länger auf dem Auslöse-Knopf zu drücken. Anschließend das schönste Bild behalten und alle nicht gelungenen Bilder gleich löschen, das spart Speicherplatz.

Wer über ausreichend Speicher verfügt, sollte stets mit höchster Auflösung knipsen oder filmen. Damit kann man bei der Nachbearbeitung viel rausholen. Lesen Sie auch: Google Fotos nicht länger kostenlos – drei Alternativen

6. Videos: Querformat ist Trumpf

Beim Filmen das Smartphone am besten quer halten. Die Videos schaut man am Ende meist auf dem Fernseher, Monitor oder Smartphonebildschirm im Breitbildformat. Ausnahme: Das Video ist einzig für ein soziales Netzwerk wie Instagram gedacht. Im Kameramenü lässt sich zudem einstellen, dass der Lauter-Leise-Knopf als Auslöser fungiert. Das erleichtert das Fotografieren und Filmen oft zusätzlich. Passend dazu: Kurzvideo-App YouTube Shorts startet: Das kann der Tiktok-Konkurrent

7. Kameraschwenks planen

Schwenks in Videos generell sparsam einsetzen. Und bei jedem Schwenk gilt: Ausgangsbild und Eingangsbild wenige Sekunden lang stehenlassen, sonst wirkt die Aufnahme beim Ansehen zu abrupt. Und es lässt sich später bei Bedarf auch besser schneiden. Eine Schwenkrichtung dabei unbedingt beibehalten.

8. Mit dem Tempo spielen

Viele Foto-Apps verfügen über eine Zeitlupen- sowie Zeitraffer-Funktion. Das iPhone hat für beides einen eigenen Modus. Schnelle Bewegungen – etwa ein rennendes Tier, Kinder auf dem Trampolin oder Wasserspritzer – lassen sich mit Zeitlupenaufnahme schön verlangsamen.

Oft lässt sich das Tempo stufenweise einstellen oder die Zeitlupe nur auf einen Teil des Videos anwenden, was dynamische Effekte verspricht. Der Zeitraffer kann etwa den malerischen Sonnenuntergang am Strand, den Wolkenzug über den Bergen oder Straßenverkehr beschleunigen. Auch interessant: Die fünf nützlichsten Tricks für die App Google Fotos

9. Verwackler vermeiden

Für verwacklungsfreie Aufnahmen empfiehlt sich - trotz eingebautem Bildstabilisator - ein kleines Stativ. Praktisch sind günstige Mini-Stative mit Tintenfischbeinen. Oder man befestigt das Handy für das Filmen an einem Selfie-Stick oder gleich einem sogenannten „Gimbal“. Diesen hält man am Griff, das darin oben eingespannte Handy bleibt auch beim Laufen stets ruhig in der Waage.

10. Saubere Linse

Das Smartphone ist nicht nur im Urlaub ständig in der Tasche und in der Hand. Dort verdrecken die Linsen im Kameramodul schnell mit Fusseln oder fettigen Fingerabdrücken. Deshalb lohnt es sich, die Glasscheibe über den Objektiven vor einer Aufnahme kurz zu putzen – am besten mit einem Mikrofasertuch oder zur Not mit dem T-Shirt.