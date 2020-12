LED-Leuchten im Test: IKEA, Philips und Ledvance

Neben Systemen zum Überwachen von Haus und Hof mit Kamera und Türschlössern wird clevere Beleuchtung, die sich per App oder Sprache steuern lässt, im vernetzten Zuhause am häufigsten eingesetzt. Laut der Erhebung „Smart Home 2020“ vom Digitalbranchenverband Bitkom setzt bereits jeder vierte Deutsche daheim auf smartes („schlaues“) Licht.

Neben Komfortgewinn ist das dank eingesetzter LED-Technik sehr energiesparend und ausdauernd – was wiederum die wirklich hohen Anschaffungskosten ausgleicht. IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat fünf smarte LED-Leuchten für Fassungen mit E27-Schraubsockel getestet – die klassische Glühbirnen-Größe.

LED-Leuchten für Zuhause: Das benötigt man

Um intelligente Leuchten im heimischen Smarthome für eine bequeme Lichtsteuerung zu vernetzen, reicht es oftmals, diese direkt über entsprechende Apps des jeweiligen Herstellers anzusteuern – was im Testfeld mit den smarten Glühbirnen von Philips, Ledvance und Wiz möglich ist. Bei ersteren per Bluetooth, bei letzterer per Wlan. Die Technologie dafür sitzt bei allen drei Leuchten im Sockel. Auch interessant: Pixel-Smartphones bis TV-Chromecast – Google zeigt Neuheiten

Die FritzDect 500 von Hersteller AVM lässt sich zwar ebenfalls einfach per App ansteuern, Voraussetzung dafür ist aber eine FritzBox mit aktueller Software (FritzOS 7.20). Der Kontakt zur Leuchte wird hier über DECT-Funk hergestellt, einen Funkstandard, der oft bei Festnetztelefonen eingesetzt wird.

Mit smarten Leuchtsystemen lassen sich auch Lichtstimmungen speichern. Foto: imago stock / imago images/Panthermedia

Der schwedische Möbelgroßhändler Ikea geht mit seiner Trådfri LED 1000 lm E27 noch einen anderen Weg: Ohne eine Smarthome-Zentrale („Gateway“), die mit dem heimischen Wlan-Router verbunden wird, lässt sich die Leuchte nicht verwenden – daher hat IMTEST ein komplettes Set mit Gateway und Trådfri-LED getestet. Dabei erwies sich die etwas aufwendigere Inbetriebnahme der Ikea-Leuchte noch als recht einfach.

Anders bei der Wiz-LED: Im Kopplungsprozess wurden per App mehrere unterschiedliche Testlampen nur im manuellen Modus und nicht automatisch erkannt. In diesem Testfeld punkteten die LEDs von Philips und AVM mit vergleichsweise einfacher Einrichtung.

Leuchten per App, Sprache und Funk einschalten

In Räumen mit mehreren Lichtquellen bietet sich für die einzelnen Leuchten das Abspeichern von Lichtszenen für wiederkehrende Situationen an, zum Beispiel Fernsehlicht. Per Sprachbefehl lassen sich die Lichtszenen dann „einschalten“. Hierbei spielt die Testsieger-Leuchte Hue von Branchenprimus Philips ihre Stärken aus: Sie versteht sich mit allen smarten Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit sehr gut.

Auch die A67.E27 Full Color LED von Wiz und die Smart+ Filament E27 von Ledvance befolgen Sprachbefehle zur Lichtsteuerung. Darüber hinaus gelungen sind bei den Leuchten von Hue und Wiz die vielen Konfigurationsmöglichkeiten für das Anpassen der Beleuchtung durch Farben, Szenen und Rhythmen an den Tagesverlauf.

Schönes Licht – laborgeprüft

Neben unterschiedlichen Farben ist vor allem wichtig, wie gut die Lampen angenehmes Weißlicht erzeugen können. Darüber geben Angaben zu Farbtemperatur und -wiedergabe Auskunft.

IMTEST ließ diese Werte durch das unabhängige Testlabor OBL aus Hüllhorst messen. Die Farbtemperaturen der Testkandidaten werden dabei relativ zu einer weißen Lichtquelle ermittelt und in der Regel in Warmweiß, Naturalweiß und Tageslichtweiß gegliedert. Dabei wirkt das kalt weiße Licht meistens ungemütlich.

Die höchste Abweichung vom Idealwert hat die Wiz A67.E27 Full Color LED. Die Hue A67.E27 1600 lm von Philips zeigt im Test nur minimale Abweichungen und sichert sich damit den Bestwert. Bei der Farbwiedergabe liefern AVMs FritzDect 500 und die Wiz die natürlichsten Werte.

Bestimmt werden diese über den allgemeinen Referenzindex (Ra). Dieser gibt an, wie natürlich die Farben von Gegenständen oder der Umgebung bei einer bestimmten Lichtquelle wirken. Für die Farben der Ikea-Leuchte und der Hue ermittelte OBL einen etwas unnatürlicheren Wert als bei den anderen Kandidaten.

Fazit: Die beste smarte LED-Leuchte im Vergleich

Strahlender Sieg für Philips’ Hue A67.E27 1600 lm: Die clevere LED lässt sich sehr einfach einrichten und bedienen – ob nun direkt über die Smartphone-App des Herstellers via Bluetooth-Funk oder per Sprachbefehl vom Sprachassistenten aus. Wer besonderen Wert auf niedrigen Stromverbrauch einer LED-Leuchte legt, bekommt mit dem Preis-Leistungs-Sieger Wiz A67.E27 Full Color LED die nachhaltigste Leuchte.

Productshot Philips Hue E27 1600ml 1. Platz IMTEST Vergleichstest Smarte-LEDs Foto: Philips

1. Platz: Hue A.67.E27 1600ml - Philips

Siegel: IMTEST Testsieger Ausgabe 8-2020

Preis: 24,99 Euro

Alleskönner Hue: Schon über die Bluetooth-App lassen sich bequem Farbtemperatur, Farben und Helligkeit einstellen.

+ Mit bis zu 25.000 Betriebsstunden sehr lange Lebensdauer.

- Verhältnismäßig unnatürliche Farbwiedergabe (Ra).

Ergebnis: gut 1,9

Productshot_Wiz_Colors.jpg 2. Platz IMTEST Vergleichstest Smarte-LEDs Foto: Wiz

2. Platz: A67.E27 Full Color LED - WIZ

Siegel: Preis/Leistungssieger Ausgabe 8-2020

Preis: 19,99 Euro

Das Wiz-System ist wie das Hue-System individuell konfigurierbar, aber günstiger. Für ein Einsteiger empfehlenswert.

+ Ohne Bridge: Um die Leuchte zu steuern reicht ein WLAN-Netz.

- Die WIZ-Leuchte funkt nur mit älterer Technik im 2,4 GHz-WLAN.

Ergebnis: gut 2,4

Productshot AVM FRITZDECT 500 3. Platz IMTEST Vergleichstest Smarte-LEDs Foto: AVM GmbH

3. Platz: FRITZ!DECT 500 - AVM

Preis: 28,83 Euro

Zum Betreiben der LED-Lampe FritzDect 500 mit Farbwechsel ist eine Fritz Box von AVM Voraussetzung.

+ Per Regler lassen sich sehr viele Farben aus einem Farbkreis wählen.

- Bedienung per Sprachbefehl nicht möglich.

Ergebnis: gut 2,5

Productshot IKEA Tradfri LED 1000lm E27 4. Platz IMTEST Vergleichstest Smarte-LEDs Foto: Per Wahlström / Ikea

4. Platz: Trådfri LED 1000 lm E27 - IKEA

Preis: 48,73 Euro

Die Trådfri LED 1000 lm E27 gibt es im 2er Set mit Gateway und Dimmschalter. Das Gateway ist Voraussetzung für den Betrieb.

+ Per App lässt sich zwischen neun Farb- und Weißtönen wechseln.

- Recht niedriger Lampenwirkungsgrad (Energieeffizienz in lm/W).

Ergebnis: befriedigend 2,6

DIM HC 07 2020 - Ledvance 5. Platz IMTEST Vergleichstest Smarte-LEDs Foto: LEDVANCE / Ledvance

5. Platz: DIM HC 07 2020 - Ledvance