Urlaub auf Mallorca, Teneriffa und Co? So will Spanien Tourismus starten

Urlaub in Zeiten von Corona – dank Reisewarnungen, Grenzschließungen und Kontaktbeschränkungen kein einfaches Unterfangen. Ob es für Deutsche 2020 überhaupt eine Urlaubsreise ins Ausland geben kann, bleibt ungewiss. Doch Fernwehgeplagte dürfen zumindest vorsichtig hoffen: Aufgrund niedriger Fallzahlen könnten die kanarischen Inseln La Gomera, El Hierro und La Graciosa sowie die Baleareninsel Formentera etwas schneller Touristen empfangen als andere Teile Spaniens.

Spanien will das öffentliche Leben mit einem Vier-Phasen-Plan von null bis drei voraussichtlich bis Ende Juni langsam wieder hochfahren. Phase null beginnt in weiten Teilen des Landes am 4. Mai. Jede Phase soll zwei Wochen dauern, wobei nach und nach immer mehr Einrichtungen des öffentlichen Lebens ihre Türen öffnen können.

Kanaren und Balearen: Diese Inseln dürfen schneller lockern

Doch nicht alle Regionen richten sich dabei nach demselben Zeitplan: Die kaum von dem Coronavirus betroffenen Inseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera (Kanaren) sowie die Insel Formentera (Balearen) dürfen Phase null überspringen und direkt in Phase eins mit der Öffnung erster Geschäfte und Lokale eintreten. Die Kundenzahl bleibt jedoch wie im gesamten Land zunächst beschränkt: In der ersten Phase dürfen Restaurants beispielsweise 30 Prozent ihrer Tische belegen.

Phase eins sieht zudem vor, dass auch Hotels wieder öffnen können. Allerdings müssen gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten zunächst geschlossen bleiben, wie die spanische Zeitung „El Mundo“ berichtet. Dazu zählt beispielsweise der Poolbereich. Im Verlauf von Phase zwei und drei kommt es schließlich zu weiteren Lockerungen in Bezug auf Auslastung und Nutzung der Gemeinschaftsbereiche. Lesen Sie hier: Darum dämpft Heiko Maas Urlaubs-Hoffnungen der Deutschen in der Corona-Zeit.

Urlaub 2020: Spanische Grenze bleibt vorerst geschlossen

Von den schrittweisen Öffnungen profitieren jedoch zunächst ausschließlich Menschen, die in Spanien leben. Die Grenzen sind derzeit noch für Touristen geschlossen. Wann Deutsche wieder nach Spanien reisen können, ist noch unklar. Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung vorerst bis zum 14. Juni 2020 verlängert. Innerhalb des südeuropäischen Landes ist das Reisen ab dem 22. Juni wieder erlaubt.

Spanien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Gleichzeitig ist es das zweitbeliebteste Reiseziel der Welt. Der Tourismus macht zwölf Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts aus, 13 Prozent der Beschäftigten sind in dem Sektor angestellt.

Menschen radeln und skaten am Strand von El Arenal in Palma de Mallorca. Die strenge Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist in Spanien nach knapp sieben Wochen für Freizeitaktivitäten gelockert worden. Foto: Clara Margais / dpa

Besonders für die Inseln sind Urlauber von essenzieller Bedeutung: Laut der spanischen Zeitung „El Pais“ verzeichnete La Gomera im Vorjahr über 700.000 Touristen.

Mallorca: Kein Grund zur Entwarnung

Auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen geht die Zahl der Neu-Infektionen mit Corona ebenfalls zurück. Wie die „Mallorca Zeitung“ am Montag schreibt, verzeichnete die Insel in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Ein Grund für Entwarnung ist dies allerdings nicht. Mallorca startet wie weite Teile Spaniens mit Phase null des Plans und bereitet sich auf erste Lockerungen vor, die frühestens ab dem 11. Mai in Kraft treten.

Auf Teneriffa ist mit Lockerungen erst im Mai zu rechen. Foto: EIBNER/Juergen Augst / imago/Eibner

Teneriffa: Erste Lockerungen frühestens am 11. Mai

Während die kanarischen Inseln La Gomera, El Hierro und La Graciosa bereits früher lockern dürfen, gelten für Teneriffa die gleichen Regelungen wie für die restlichen Teile Spaniens. Erste Geschäfte dürfen ab dem 11. Mai wieder öffnen. Heinsberg-Studie veröffentlicht. Alle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker.

Fuerteventura: Keine vorzeitige Lockerung

Auch die beliebte kanarische Insel Fuerteventura darf noch nicht am 4. Mai in die Phase eins mit den ersten Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen starten. Die Insel beginnt ebenfalls am 11. Mai mit den ersten Lockerungsmaßnahmen.

