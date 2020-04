Seit dem Ausbruch und der rasenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschäftigen sich Wissenschaftler vor allem mit einer Frage: Wie verbreitet sich Sars-CoV-2 genau – und ist eine Übertragung über die Luft möglich?

Coronaviren werden nach derzeitigem Stand hauptsächlich durch Tröpfchen übertragen. Dabei gelangen Erreger beim Niesen, Husten oder Sprechen in die Luft und an die Schleimhäute anderer Menschen in der unmittelbaren Umgebung. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus gilt deshalb mancherorts eine Mundschutzpflicht. Etwa in Geschäften, Bussen und Bahnen.

Coronavirus: Forscher vermuten Übertragung über die Atemluft

Aufgrund der hohen Ansteckungsrate vermuten einige Forscher mittlerweile jedoch, dass das Virus nicht nur über Tröpfchen, sondern auch über Aerosole übertragen werden könnte. Dabei handelt es sich um feinste flüssige Teilchen, die nur wenige Mikrometer groß sind und beim Ausatmen mit geöffnetem Mund in großer Zahl entstehen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Können Viren auch in winzigen Tröpfchen über die Luft übertragen werden und Covid-19 auslösen?

Einige Wissenschaftler halten das für möglich. Einen Hinweis darauf liefert ein Vorfall aus dem Nordwesten der USA. Bei einer Chorprobe steckten sich dort rund drei Viertel der anwesenden Chormitglieder – 45 von 60 Teilnehmern – mit dem neuartigen Coronavirus an. Und das, obwohl sie auf Umarmungen zur Begrüßung verzichtet und den empfohlenen Abstand zueinander die ganze Zeit über gewahrt haben sollen.

„Diese Chorprobe kann ohne Weiteres als sogenanntes Superspreader-Event bezeichnet werden, also eines dieser Ereignisse, welche die Ausbreitung der Pandemie massiv beschleunigen“, erklärt Friedemann Weber, Professor für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Vor allem in geschlossenen Räumen oder in solchen mit unzureichender oder gar fehlender Lüftung sei die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung durch Aerosole höher.

„Auch wenn die Menge an Viren in der Atemluft eines Einzelnen mit circa zehn bis 10.000 Partikeln nicht besonders groß zu sein scheint, kann die von einem Infizierten ausgeatmete Luft genügend lebensfähige Viren enthalten, um andere anzustecken“, bestätigt auch der Virusforscher Andreas Dotzauer von der Universität Bremen. Und je mehr Infizierte sich über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufhalten, desto höher die Virenzahl – und damit die Gefahr einer Verbreitung.

Inwiefern unterschieden sich Aerosole von anderen Tröpfchen?

Die Schwebeteilchen aus Sprühnebel sind nicht größer als fünf Mikrometer, also 0,005 Millimeter, und entstehen bereits beim Sprechen. Muss ein Erkrankter husten oder niesen, „fallen die Tröpfchen im Vergleich zu einem Aerosol ziemlich schnell zu Boden“, weil sie schwerer sind, sagt Weber. Aerosole halten sich deutlich länger in der Luft als größere Tröpfchen.

Wie lange können Coronaviren in Tröpfchen in der Luft schweben und überhaupt überleben?

Laut einer Studie, die kürzlich im renommierten Fachmagazin „New England Journal of Medicine“ (NEJM) erschienen ist, können Coronaviren, die über Aerosole transportiert werden, bis zu drei Stunden lang durch die Luft schweben. Dabei blieben die Erreger über die gesamte Zeit infektiös.

Auf seiner Website betont das Robert-Koch-Institut (RKI) jedoch, es handele sich bei diesem Experiment um „eine künstliche mechanische Aerosolproduktion, die sich grundlegend von hustenden/niesenden Patienten mit Covid-19 im normalen gesellschaftlichen Umgang unterscheidet“. Heißt: Die Studie fand unter Laborbedingungen in einem weitestgehend sterilen, luftstillen Raum statt.

Tatsächlich nimmt die Infektiosität der Erreger mit der Zeit ab, „unter realen Bedingungen beispielsweise durch hohe Luftfeuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung“, sagt der Gießener Virologe Weber. Denn Viren seien UV-anfällig, ihre Erbsubstanz wird durch UV-Strahlen zerstört. Deshalb kann der derzeitige sommerbedingte Temperaturanstieg seiner Meinung nach durchaus dazu beitragen, Coronavirus-Infektionen zurückzudrängen.

So trage ich den Mundschutz richtig So trage ich den Mundschutz richtig

Warum gibt es keine offizielle Warnung vor einer Übertragung durch Aerosole?

Obwohl Wissenschaftler die Ansteckungsgefahr durch schwebende Mikrotröpfchen keinesfalls ausschließen, gilt sie nicht als gesichert. Forscher der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften warnten kürzlich in einem öffentlichen Brief vor den Gefahren, die von der Übertragung durch Aerosole ausgehen könnten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wiederum bezeichnete die bisherigen Hinweise als nicht ausreichend. Eine Untersuchung von mehr als 70.000 Covid-19-Patienten in China zeige keinerlei Hinweise auf eine Übertragung durch Aerosole.

Wie gefährlich ist es, einem Jogger beim Spazieren zu nahe zu kommen?

Für Menschen, die im Windschatten einer joggenden Person laufen, ist der empfohlene Sicherheitsabstand von zwei Metern unzureichend. Zu diesem Ergebnis kam ein Forscherteam aus den Niederlanden und Belgien.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass beim Ausatmen Tröpfchen in einer Luftwolke zurückbleiben, die bis zu 25 Meter lang sein kann. Gleichzeitig mache es einen großen Unterschied, ob man sich nur kurz im Windschatten eines infizierten Sportlers aufhält, weil man diesen beispielsweise überholt, oder aber über Stunden, wie es etwa bei einer Fahrradtour der Fall wäre.

Obwohl auch diese Studie unter Laborbedingungen durchgeführt wurde, hält Dotzauer die Schlussfolgerungen der Aerodynamiker durchaus für richtig. Es sei wichtig, dass Sportler nicht unmittelbar hintereinander herlaufen und ausreichend Abstand zueinander einhalten. Schon allein deshalb, weil sie wegen der körperlichen Anstrengung schneller und heftiger Luft holen, dementsprechend also auch mehr Viren ausscheiden.

Zudem würden sie häufiger durch den Mund statt durch die Nase atmen, wodurch „Viren weiter in den Raum abgegeben werden“. Für Personen, die keinen Sport treiben, reicht ein Abstand von zwei Metern hingegen aus. Lesen Sie dazu auch: Coronavirus: Kann ich mich bei Joggern anstecken?

Könnte ein ständig getragener Mundschutz auch vor einer Ansteckung durch Aerosole schützen?

„Untersuchungen zeigen, dass ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz die ausgeatmeten Coronaviren herausfiltert“, so Virusforscher Dotzauer. Das belegt auch eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Hongkong. Sie konnten nachweisen, dass die Virenzahl von Personen mit Krankheitssymptomen durch das Tragen chirurgischer Gesichtsmasken verringert wird.

Die herkömmlichen Mund-Nasen-Bedeckungen aus einfachem Stoff sind vermutlich nicht so effektiv, können die Virenzahl aber dennoch verringern, so Dotzauer.