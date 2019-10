Getränkehersteller Vivaris ruft gleich 14 Produkte zurück

Berlin. Vivaris ruft Getränke in Glasflaschen zurück, der Verschluss kann sich ungewollt lösen. Diese Getränke sind von dem Rückruf betroffen.

Die Vivaris Getränke GmbH & Co. KG ruft vorsorglich Getränke zurück. Aufgrund eines technischen Problems bei der Abfüllung kann sich bei einzelnen Flaschen der Verschluss ungewollt lösen. Das gab das Unternehmen bekannt.

Der Inhalt der Glasflaschen ist nicht beeinflusst, so dass der Verzehr des Produkts unbedenklich ist. Betroffen sind ausschließlich in Glasflaschen abgefüllte Produkte, die einen bestimmten Mindestgehalt an Kohlensäure aufweisen.

Alle Groß- und Einzelhändler, die betroffene Produkte bezogen haben, seien informiert worden. Die Händler hätten die vorhandenen Bestände aus dem Handel genommen.

Die vom Rückruf betroffenen Produkte sind folgende Glasflaschen in den Einheiten 0,5l, 0,7l und 0,75l:

• Märkisch Kristall Classic. Betroffene MHD: 29.04.2021 bis 27.07.2021

• Märkisch Kristall Fassbrause Drehorgeljule. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Mio Mio Mate Ginger*. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Märkisch Kristall Medium. Betroffene MHD: 29.04.2021 bis 27.07.2021

• Grüneberg Quelle Classic. Betroffene MHD: 29.04.2021 bis 27.07.2021

• Mio Mio Mate Banana*. Betroffene MHD: 29.02.2020 bis 27.05.2020

• Märkisch Kristall Orange. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Grüneberg Quelle Medium. Betroffene MHD: 29.04.2021 bis 27.07.2021

• Märkisch Kristall Zitrone. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Mio Mio Lapacho Lemongrass*. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Mio Mio Cola Original*. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Mio Mio Guarana Pomegranate*. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Märkisch Kristall Sport. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

• Mio Mio Mate Original*. Betroffene MHD: 29.04.2020 bis 27.07.2020

*Ob Mio-Mio-Produkte von dem Rückruf betroffen sind, hängt von der Platzierung und Schriftfarbe des Mindesthaltbarkeitsdatums ab. Nur Mio-Mio-Produkte, bei denen das MHD am linken unteren Rand des Etiketts in schwarzer Schrift platziert ist, werden zurückgerufen.

Der Kaufpreis der Getränke wird erstattet

Verbraucher können die genannten Produkte dort zurückgeben, wo die Ware gekauft wurde. Der Kaufpreis wird entsprechend erstattet. Laut lebensmittelwarnung.de sind die betroffenen Flaschen bei Rewe und Kaufland verkauft worden.

Für Rückfragen ist ein kostenfreies Verbrauchertelefon unter der Nummer 0800 237 36 89 36 (Mo-Fr, 8-18 Uhr). eingerichtet worden.

Rückruf: Keim-Wurst von Wilke

In den vergangenen Tagen hatten zwei Todesfällen durch keimbelastete Fleischwaren des Herstellers Wilke für Schlagzeilen gesorgt. Mehrfach sollen in Wurstwaren der Firma Wilke gefährliche Keime nachgewiesen worden sein.

• Hintergrund: Wilke schon 2017 vor dem Aus – Produktliste veröffentlicht

Die Waren werden mit zwei Todesfällen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Der Betrieb wurde mittlerweile geschlossen. (msb)