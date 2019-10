Keim-Wurst von Wilke: Foodwatch erhöht den Druck

Korbach/Twistetal. Offenbar wusste ein Ministerium schon am 12. August von der Listerien-Belastung in Wilke-Wurst. Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung.

Wusste das hessische Umweltministerium bereits seit dem 12. August von dem Listerien-Verdacht beim Wursthersteller Wilke? Und wenn ja: Warum herrschte bei dem Produzenten offenbar erst acht Tage später Klarheit? Nach den zwei Todesfällen, die mit Listerien-Verseuchung von Wilke-Wurst in Verbindung gebracht werden, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Foodwatch fordert derweil Aufklärung und droht sogar mit rechtlichen Schritten.

Das Umweltministerium hatte sich am Montagnachmittag gegenüber der Verbraucherorganisation Foodwatch geäußert. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) habe das Ministerium demnach über eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts informiert, wonach Wurstartikel der Firma Wilke „im Verdacht stehen, Listerien [zu] enthalten“, erklärte die Pressestelle des Ministeriums gegenüber Foodwatch.

Wilke-Wurst mit Listerien verseucht – das Wichtigste in Kürze:

In Wurstwaren der Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren in Twistetal-Berndorf sind gefährliche Keime nachgewiesen worden

Die Waren werden mit zwei Todesfällen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht

Der Betrieb wurde geschlossen, der Hersteller beantragte die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens

Die Organisation Foodwatch wirft Wilke und den Behörden „schwere Versäumnisse“ beim Krisenmanagement vor

Offenbar lagen Wochen zwischen der ersten Info von belasteter Ware und Stilllegung der Produktion

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Foodwatch erhöht jetzt den Druck

Foodwatch macht weiter Druck auf die Behörden: Bisher sei keine Kundenliste des nordhessischen Wurstherstellers herausgegeben worden, sagte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker am Dienstag: „Bis 13 Uhr lag uns keine Antwort auf unseren Eil-Antrag hin vor.“ Man prüfe allerdings noch das weitere Vorgehen. Denn vom hessischen Umweltministerium sei eine Rückmeldung in Aussicht gestellt worden. Foodwatch hatte den Behörden ein Ultimatum gesetzt, das am Dienstagmittag verstrich.

Die Wilke-Wurst war mit Listerien verseucht. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Die Verbraucherorganisation fordert weitere Informationen zu dem Fall, bei dem es um zwei Todesfälle durch keimbelastete Wurst geht. „Wir wollen wissen, was den Behörden bisher über die Verkaufs- und Abgabestellen der zurückgerufenen Wilke-Produkte bekannt ist“, sagte Rücker. Die Ware des Fleischproduzenten aus Twistetal-Berndorf sei schließlich auch undeklariert in Restaurants, Kantinen oder an Wurstthekenin in den Verkauf gegangen.

„Aus unserer Sicht offen ist zudem, ob Wilke auch an die Lebensmittelindustrie zur Weiterverarbeitung geliefert hat.“ Wenn weitere relevante Informationen nicht öffentlich gemacht werden, will Foodwatch ein Gericht einschalten. „Der entsprechende Antrag ist in der finalen Abstimmung.“

Derweil werden Forderungen nach Konsequenzen laut. Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies hat sich für eine Neuaufstellung der Lebensmittelüberwachung ausgesprochen. „Wir brauchen einheitliche Standards und mehr Objektivität“, sagte Clemens Tönnies, der geschäftsführende Gesellschafter, in einem „Welt“-Interview.

Wilke-Wurst mit Listerien verseucht

Laut Foodwatch wurde erst am 20. August der für die Kontrolle der Firma Wilke zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie das Regierungspräsidium Kassel über die Fälle informiert.

Foodwatch wirft dem Ministerium nun vor, dass alles viel zu lange gedauert hat – vor allem, dass insgesamt sieben Wochen vergingen zwischen der ersten Information an das Ministerium und der Stilllegung der Produktion inklusive Rückruf der Produkte.

„Der katastrophalen Informationspolitik ist auch noch ein indiskutabel langsames Krisenmanagement vorausgegangen“, erklärte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker.

Der Keim-Skandal beim Wursthersteller Wilke – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Keime in Wurstwaren der Firma Wilke: Was wird zurückgerufen?

„Alle im Unternehmen hergestellten Erzeugnisse mit sämtlichen Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten“ hat die Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren zurückgerufen. Die betroffenen Waren seien durch das ovale Kennzeichen „DE EV 203 EG“ eindeutig zu identifizieren, hieß es in einer Mitteilung. Die Artikel könnten gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Der Rückruf wurde am 2. Oktober veröffentlicht.

Wilke meldete wegen des Skandals Insolvenz an. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Allerdings wurde die Wurst offenbar auch in loser Form, also ohne gekennzeichnete Verpackung, auf den Markt gebracht, zum Beispiel an Wursttheken oder in Kantinen. Dort sind die Wilke-Produkte nicht zu erkennen, hier müssen sich Verbraucher auf den Betreiber verlassen. Das Land Hessen empfiehlt Kunden, bei Zweifeln gezielt nachzufragen.

Warum wird die Wurst von Wilke zurückgerufen?

In Wilke-Wurst wurden Listerien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen. Behörden bringen zwei Todesfälle in Südhessen damit in Verbindung. Sie wurden vom Robert-Koch-Institut (RKI) untersucht. Auch 37 Krankheitsfälle sollen im Zusammenhang den Keimen in der Wurst stehen.

Die Keime wurden einem Bericht der „Hessischen-Niedersächsischen Allgemeinen“ (HNA) zufolge in Pizzasalami und Brühwurstaufschnitt gefunden.

Was sind Listerien?

Listerien sind in der Natur häufig vorkommende Bakterien.

Nur sehr wenige Menschen, die sie aufnehmen, erkranken an der sogenannten Listeriose .

. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder

nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen mit Durchfall und Fieber.

Gefährlich, sogar lebensgefährlich ist die Infektion für Menschen mit geschwächten Abwehrkräften:

Neugeborene,

alte Menschen,

Patienten mit chronischen Erkrankungen,

Transplantierte und

Schwangere.

Bei ihnen und bei Ungeborenen kann Listeriose zum Tod führen. Die Zahl der Erkrankungen schwankt pro Jahr zwischen 300 und 600 Fällen in Deutschland. Im Durchschnitt enden sieben Prozent tödlich. Die Listeriose gehört zu den meldepflichtigen Erkrankungen mit der höchsten Sterberate. Auch interessant: Woher Listerien kommen – und warum sie gefährlich sind.

Wie sind die Behörden auf Wilke aufmerksam geworden?

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) waren bundesweit Patienten aufgefallen, die an Listeriose erkrankt waren und deren Erkrankung vermutlich auf eine gemeinsame Infektionsursache zurückzuführen ist. Das Institut hatte seine Informationen daraufhin den Lebensmittelbehörden für Ermittlungen zur Verfügung gestellt.

Nach Angaben des Landkreises Waldeck-Frankenberg sei man nach den beiden Todesfällen in Südhessen zu dem Schluss gekommen, dass „ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den Todesfällen und dem Verzehr von Wurstprodukten besteht“, sagte ein Sprecher des Kreises Waldeck-Frankenberg.

Das bestätigte eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Todesfälle mit Wilke-Produkten in Zusammenhang stünden, liege laut dem RKI-Gutachten bei 99,6 Prozent.

Gibt es rechtliche Konsequenzen wegen der Todesfälle?

Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung im Fall Wilke. Dabei steht ihr nun auch das Gutachten der „Task-Force Lebensmittelsicherheit“ des Landes zu Verfügung.

Wilke-Skandal: Wie kamen die Listerien in die Wurst?

Zunächst gab es keine Erkenntnisse, woher die Keime in den Wurstwaren stammen. Spezialisten der Regierungspräsidien Kassel und Darmstadt hatten im Betrieb nach der Quelle gesucht. In Verdacht standen die Schneidemaschinen der Firma, wo erneut Keime nachgewiesen werden konnten. Das war offenbar auch der Grund für die Schließung. Warum der Verzehr von Mett so gefährlich sein kann

Deren Bericht der Experten sei fertig und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg zugeleitet worden, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt am Montag.

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Unter welchen Markennamen ist Wilke-Wurst verkauft worden?

Tagelang herrschte Verwirrung darüber, wie breit Wurst des Fleischherstellers Wilke in den Umlauf gebracht worden war. Auch eine detaillierte Liste mit allen betroffenen Produkten gab es zunächst nicht. Nun ist klar: Es sind deutlich mehr, als zunächst angenommen – und längst nicht alle tragen den Namen Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren. Hier finden Sie eine Liste mit den 1100 betroffenen Produkten. Darunter auch vegane und vegetarische Lebensmittel.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg als Aufsichtsbehörde hatte am 2. Oktober, dem Tag des Rückrufes, erklärt, es gebe keine Wilke-Waren unter anderem Namen. Daher sei keine Liste der Produkte nötig, die weltweit zurückgerufen werden. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte das scharf kritisiert. Das Umweltministerium hatte eine Markenliste publiziert – allerdings enthielt die bei weitem nicht alle Produkte.

Der Großhändler Metro etwa teilte mit, dass unter den aussortierten Wilke-Produkten auch Metro-Eigenmarken gewesen seien, die nicht den Namen Wilke trugen, sondern unter der Marke „Aro“ vertrieben wurden. Metro betonte, auf eigene Initiative tätig geworden zu sein. Bereits am Mittwoch habe man vor Eintreffen des Rückrufs alle Wilke-Produkte aus den Regalen genommen und die Kunden direkt informiert.

Wo sind die Wurst- und Fleischwaren von Wilke verkauft worden?

Wilke-Produkte sind bundesweit im Umlauf, auch ins Ausland lieferte das Unternehmen. Wie das Verbraucherschutzministerium in Nordrhein-Westfalen mitteilte, seien allein in NRW in 48 der 53 Kreise und kreisfreien Städte Unternehmen bekannt, die Wilke-Produkte bezogen hätten. Die deutschlandweiten Ausmaße sind noch unklar.

Nordrhein-Westfalen kündigte an, in Folge des Skandals die vorsorglichen Kontrollen zu verstärken. „Wir werden Schwerpunkt-Kontrollen bei den Unternehmen machen, die schon aufgefallen sind“, kündigte NRW-Verbraucherministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Noch in dieser Woche sollten die genauen Kunden- und Abnahmelisten über das Landesumweltamt veröffentlicht werden, kündigte sie an.

Für „Schwedisches Frühstück“ wirbt eine Tafel im Restaurant des Möbelhauses Ikea. Aufschnitt, der in den Restaurants der Möbelhauskette angeboten wurde, stammte zum Teil vom nun insolventen Hersteller. Das Unternehmen hat den Verkauf von Wilke-Wustwaren gestoppt. Foto: Stephanie Pilick / dpa

Auch der Möbel-Konzern Ikea ist betroffen. Über einen Großhändler hat die schwedische Möbelhauskette Wurst-Aufschnitt für Kunden- und Mitarbeiterrestaurants von Wilke erhalten, sagte eine Sprecherin des Möbelkonzerns. Damit wurden entsprechende Angaben von der Verbraucherorganisation Foodwatch bestätigt.

Ikea war nach eigenen Angaben am Mittwoch durch den Großhändler über die Schließung von Wilke informiert worden. „Aus diesem Grund haben wir als Vorsichtsmaßnahme den Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt“, sagte die Sprecherin. Nicht betroffen sei das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment aus dem Restaurant, dem Schwedenshop und dem Bistro. Mittlerweile gebe es einen neuen Lieferanten für Aufschnitt.

Obwohl alle Produkte zurückgerufen worden waren, sollen Patienten einer Kölner Klinik weiter Wilke-Wurst vorgesetzt bekommen haben.

Nach Foodwatch-Informationen hat die Einrichtung „UniReha“ des Universitätsklinikums Köln noch am 3. Oktober vom Rückruf betroffene Wurst zum Frühstück serviert – einen Tag nach dem Rückruf. Für die Essensausgabe ist nach Kenntnis von Foodwatch nicht das Uniklinikum, sondern ein Caterer verantwortlich.

Das Universitätsklinikum räumte einen Fehler bei der Tochtergesellschaft ein. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und des Zeitpunktes der Information ist es im Zusammenhang mit unserer Tochtergesellschaft UniReha zu einem Fehler innerhalb der Speisenversorgung gekommen, so dass einigen Reha-Patienten dennoch Wurstware der Firma Wilke angeboten worden ist“, hieß es in einer Stellungnahme der Uniklinik Köln.

Wie haben die Behörden im Wilke-Skandal reagiert?

Schon Anfang des Jahres waren die Behörden auf die Firma Wilke aufmerksam geworden. Nach Listerien-Funden in Hamburg und Baden-Württemberg sollen Verunreinigungen in dem Betrieb gefunden worden sein – eine Grundreinigung wurde veranlasst. Dennoch habe man auch anschließend wiederholt Verunreinigungen in Produkten der Firma Wilke gefunden.

Zuständige Behörden hatten zuerst wegen der Listerien-verseuchten Wilke-Wurst keine Notwendigkeit gesehen, alle belieferten Betriebe transparent zu machen. Den Angaben des hessischen Umweltministeriums zufolge haben den Behörden auch spätestens am 26. August 2019 „Lieferlisten über belieferte Händler der Firma Wilke“ vorgelegen.

Foodwatch rief Betroffene auf, sich zu melden. Dies gelte für weitere Erkrankte ebenso wie für Angehörige: Die Organisation wolle ergründen, ob in dem konkreten Fall Unternehmen und Behörden auch wirklich alles getan hätten, „um Erkrankungen zu vermeiden und die Menschen zu warnen“, hieß es.

Was passiert jetzt mit dem Unternehmen Wilke?

Das nordhessische Unternehmen hat inzwischen Insolvenz beantragt. Wilke war zuvor bereits von der zuständigen Behörde vorläufig geschlossen worden.

Lebensmittelwarnung: Liste aller betroffenen Produkte und Marken

Welche Wurst ist betroffen? Diese Produkte und Marken sind vom Wilke-Skandal betroffen.

Auch in Spanien gab es in diesem Sommer einen Listeriose-Ausbruch. Mindestens vier Tote und 216 Infizierte sollen nach Behördenangaben gezählt worden sein und sieben Schwangere ihre ungeborenen Babys verloren haben. In Dänemark hatten sich Ende 2013, Anfang 2014 zudem 20 Menschen mit Listerien infiziert, zwölf starben an den Folgen.

(dpa/fmg/les/cho)