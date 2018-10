Junge Kreative in Berlin: Goldschmiedin und Schmuckagentin

Den Gegensatz zwischen zwei Welten verbinden, so könnte man die Arbeit der Goldschmiedin Stella Gyamfi-Poku auf den Punkt bringen. Dasselbe gilt für die Persönlichkeit und den Lebenslauf der 31-Jährigen, die in Ghana aufwuchs und in Deutschland und den USA ihre Karriere vorantrieb. Vor Kurzem hat...