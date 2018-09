Gourmetreise auf der Seine: Calvados, Cidre und Camembert

Am Ende dieser Reise, so viel scheint klar, wird nur einer von uns leichter sein. Das ist das Schiff. In Paris sind die Kühlschränke der „A-Rosa Viva“ noch randvoll mit guten Dingen. Nehmen wir nur die 1200 Eier, die 540 Kilo Fisch und Fleisch, namentlich Kalbszunge, Oktopus, Rinderschulter,...