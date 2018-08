Hakenkreuze in Computerspielen jetzt unter Umständen erlaubt

Während in Filmen und Büchern Hakenkreuze gezeigt werden durften, wenn die Handlung zur Zeit des Nationalsozialismus spielte, waren die Symbole in Computerspielen verboten. Dies ändert sich nun. So hat die „Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ (USK) mitgeteilt, Kennzeichen verfassungsfeindlicher...