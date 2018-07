Stechmücken im Anflug – darunter sind auch tropische Arten

Die extrem lange Trockenzeit hat die Zahl der Mücken in vielen Regionen Deutschlands dezimiert. Es könnte jedoch bald in vielen Regionen wieder surren, denn starker Regen bei Wärme ist ideal für Stechmücken. „In der langen Trockenphase trugen viele weibliche Mücken ihre fertigen Eier in sich und...