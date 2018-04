Welt-Malaria-Tag: Tropenmediziner sehen Chance, Malaria zu besiegen

Erstmals nach 15 Jahren ist die Zahl der weltweiten Malaria-Fälle wieder angestiegen. Dem aktuellen Malaria-Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge wurden 2016 rund 216 Millionen Malaria-Fälle in insgesamt 91 Ländern registriert. 445.000 Menschen starben an der Krankheit, zumeist Kinder...