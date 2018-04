ichbinhier: Richtig auf Hassbeiträge im Internet reagieren

Was ist Diskussionskultur? Im Internet – vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook oder in Foren – klingt Diskussion häufig so:„Seine Eier gehören abgeschnitten. Danach in einen kleinen Käfig nur von Raubtieren umgeben, damit sie ihn (aufessen) – schön langsam Stück für Stück. Der gehört nicht...