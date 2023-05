Medien: Bayern verpflichten Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder

Wolfsburg. Wiedersehen in der Bundesliga? Sowohl Pernille Harder als auch Magdalena Eriksson haben offenbar schon in München unterschrieben.

Die Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder spielt derzeit beim FC Chelsea – genauso wie ihre Partnerin Magdalena Eriksson. Gibt es ein Wiedersehen in der Bundesliga?

Der FC Bayern steht offenbar vor einem echten Fußball-Transfercoup. Medienberichten in Skandinavien zufolge sollen die dänische Weltklassespielerin Pernille Harder und ihre schwedische Partnerin Magdalena Eriksson vom FC Chelsea nach München wechseln. Beide Spielerinnen, deren Verträge in London auslaufen, hätten sogar schon in München unterschrieben, hieß es beim norwegischen TV2. Auch der schwedische Fotbollskanalen berichtet.

Offensivspielerin Harder (30) war von 2017 bis 2020 beim VfL Wolfsburg aktiv und ist noch immer die zweitteuerste Spielerin der Geschichte. 2018 und 2020 war sie Europas Fußballerin des Jahres. Verteidigerin Eriksson (29) gewann zweimal Olympia-Silber mit Schweden.

Bayern-Trainer will Harder-Transfer nicht kommentieren

Der norwegische Bayern-Trainer Alexander Straus wollte die Meldung auf Anfrage ebenso wenig kommentieren wie der Berater von Harder und Eriksson. Die beiden Spielerinnen hatten zuletzt betont, ihre Karriere ab Sommer im selben Klub fortsetzen zu wollen.

2020 verließ Harder den VfL Wolfsburg nach einer sehr erfolgreichen Zeit. (Archivbild) Foto: Darius Simka / Regios24

Vor ihrer Zeit bei Chelsea waren sie schon in Schweden gemeinsam für den Linköpings FC aufgelaufen. Auch Real Madrid und Olympique Lyon sollen an Harder und Eriksson interessiert gewesen sein.

