VfL-Frauen: Lena Lattweins Saison ist wahrscheinlich vorbei

Das ist eine extrem bittere Nachricht für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg: Nationalspielerin Lena Lattwein, im defensiven Mittelfeld neben Lena Oberdorf gesetzt, wird in der Schlussphase der Saison aller Voraussicht nach nicht mehr mitwirken können. Nach ihrem Schlüsselbeinbruch im Heimspiel gegen Werder Bremen (8:0) wurde die 22-Jährige bereits am Montagabend operiert, wie der Klub nun bekanntgab.

Bereits in der Anfangsphase der Partie war die Wolfsburgerin mit Bremens Lina Hausicke zusammengeprallt und musste ausgewechselt werden. Bereits am Abend hatte der Klub die Diagnose öffentlich gemacht – und jetzt eine Pause von mehreren Wochen bestätigt. Dass Lattwein noch in dieser Saison auf den Rasen zurückkehre sei „wenig wahrscheinlich“, so der Klub. Möglich immerhin, dass die VfL-Mittelfeldspielerin noch für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland fit wird.

Stroot hat mehrere Optionen, wie er auf den Lattwein-Ausfall reagieren kann

Den VfL stellt dies vor größere Probleme im defensiven Mittelfeld. Denn Lattwein stand in allen wichtigen Partien auf dem Rasen. Gleichwohl hat Coach Tommy Stroot mehrere Möglichkeiten: Die Offensivspielerinnen Alexandra Popp, Svenja Huth, Jill Roord könnten übernehmen, ebenso Innenverteidigerin Marina Hegering. Ebenfalls eine Option, auch wenn sie bisher kaum gespielt hat: Ex-Nationalspielerin Kristin Demann.

Der VfL hat allerdings keine Zeit, um viel auszuprobieren. Aktuell sind die meisten Wolfsburgerinnen bei ihren Nationalteams, erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche kehren sie zurück – und dann wartet am Samstag, 15. April, um 14 Uhr gleich das DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München. Und es folgen weitere Topspiele. Am Sonntag, 23. April, um 15.30 Uhr ist der FC Arsenal in der VW-Arena zu Gast, es wartet das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Das Rückspiel steigt dann am Montag, 1. Mai, in London – diese wichtigen Duell wird Lattwein auf jeden Fall verpassen.

Mit dem Hinweis, eine Rückkehr in dieser Saison sei „wenig wahrscheinlich“, lässt sich der VfL offenbar ein Hintertürchen für den Fall, dass seine Saison bis zum Königsklassen-Endspiel geht. Das steigt erst am 3. Juni in Eindhoven. Die Bundesliga endet am 28. Mai mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg, von dem der VfL am Montag die Verpflichtung des Schweizer Toptalents Riola Xhemaili bekanntgab.