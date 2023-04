Dustin Strahlmeier war zuletzt der große Rückhalt der Grizzlys Wolfsburg. Nun fragen sich alle, ob der Torhüter bereit für Halbfinalspiel 3 in München ist.

Wolfsburg. Kann „Strahlie“ in Spiel 3 in München spielen? Hier gibt’s eine Prognose und Antworten eines Ex-Grizzlys zur Rolle des Torwarts in den Play-offs.