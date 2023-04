Uefa terminiert Champions-League-Halbfinale der VfL-Frauen

In einem packenden Viertelfinal-Rückspiel hatte der VfL Wolfsburg dank Alexandra Popps Traumtor und einem 1:1 gegen Paris St. Germain den Halbfinal-Einzug in der Champions League klargemacht. Dass nun der FC Arsenal wartet, hatte schon am Abend zuvor nach dessen 2:0-Sieg gegen Bayern München festgestanden. Und jetzt steht auch fest, wann genau die VfL-Fußballerinnen auf die Londonerinnen treffen.

Das Hinspiel in der VW-Arena steigt am Sonntag, 23. April, zur familienfreundlichen Zeit um 15.30 Uhr. Im vergangenen Oktober hatte das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München bei bestem Wetter 22.000 Fans ins große Wolfsburger Stadion gelockt. Diese Anstoßzeit wird der Klub daher begrüßen. Infos zum Ticketverkauf will der VfL Anfang der kommenden Woche veröffentlichen.

Rückspiel in London am 1. Mai – genaue Anstoßzeit noch offen

Noch nicht abschließend entschieden ist, um welche Uhrzeit das Rückspiel im Emirates Stadium stattfindet. Sicher ist bereits, dass es am 1. Mai stattfindet. Kontinentalverband Uefa hatte die Vorschlussrunde eigentlich auf den 29./30. April terminiert. Allerdings spielen Arsenals Männer am 29. April zu Hause gegen den FC Chelsea. Dieser Terminkollision trägt die Uefa mit dem 1. Mai Rechnung. Die geplante, aber noch nicht finale Anstoßzeit beträgt hier 18.45 Uhr deutscher Zeit.

Sportlich wird die Partie gegen den FC Arsenal eine große Herausforderung, auch wenn die Wolfsburgerinnen die Mannschaft in der Vorsaison im Viertelfinale aus dem Wettbewerb werfen konnten (1:1, 2:0). Auch der allererste Vergleich beim Königsklassen-Debüt des VfL ging im Halbfinale an die Wolfsburgerinnen (2:0, 2:1) – die Bilanz ist also bisher makellos. Abwehrspielerin Kathrin Hendrich sagt über die Londonerinnen aber: „Ich denke jetzt nicht an letztes Jahr, Arsenal hat sich noch mal brutal verstärkt. Sie spielen sehr schönen Fußball, da kommt das nächste Kaliber auf uns zu. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, sonst wird es extrem schwer.“

Erstmal wartet aber Werder in der Liga

Erst einmal gilt die volle Konzentration der Mannschaft ohnehin dem Liga-Heimspiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 16 Uhr, AOK-Stadion). Der VfL will den Druck auf Bayern München (am Sonntag um 13 Uhr beim SV Meppen), das seit dem 1:0 im Spitzenspiel vor einer Woche Tabellenführer ist, hochhalten.

