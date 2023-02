VfL-Frauen treffen in der Champions League auf Paris St. Germain

Das wird ein richtig heißes Duell! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen zum zweiten Mal in der Champions League auf den französischen Topklub Paris St. Germain. Das ergab die Auslosung der Viertel- und Halbfinals am Freitagmittag in Nyon (Schweiz). Der VfL spielt zunächst auswärts (21./22. März), das Rückspiel steigt eine Woche später (28./29. März) in Wolfsburg. Ein frühes deutsch-deutsches Duell mit dem FC Bayern München und den ewigen Vergleich mit Titelverteidiger Olympique Lyon, den die Wolfsburgerinnen nur 2013 für sich entscheiden konnten, wurde damit vermieden.

Paris ist ein internationaler Topklub, liefert sich in der Liga einmal mehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lyon, das die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung anführt. In seiner Champions-League-Gruppe hatte Paris das Nachsehen gegen den FC Chelsea, verlor beide direkten Duelle, setzte sich aber gegen Real Madrid durch. Bitter: Den Französinnen wird wohl ihre Topstürmerin Marie-Antoinette Katoto fehlen, die mit einem Kreuzbandriss ausfallen dürfte. Trotzdem sind die Hauptstädterinnen mit Lieke Martens und anderen Klasse-Spielerinnen herausragend aufgestellt. Es wird zudem zu einem Wiedersehen mit der Schweizerin Ramona Bachmann (2015 bis 2017 beim VfL) kommen.

Trainer ist Gerard Precheur, der 2014 bis 2017 Lyon trainierte, mit Olympique zwei Mal die Champions League gewann, 2016 im Endspiel gegen Wolfsburg.

Im April 2015 schieden Keeperin Merle Frohms (am Ball) und der VfL gegen Paris im Champions-League-Halbfinale knapp aus. (Archiv) Foto: Simka/CITYPRESS24 / CITYPRESS24

Noch ist offen, wo das Viertelfinal-Rückspiel stattfindet

Einmal hat es dieses Duell bereits in der Königsklasse gegeben: In der Saison 2014/15 setzte Paris sich im Halbfinale nach einem 2:0 im Hinspiel durch, weil der VfL das Rückspiel nur mit 2:1 gewinnen konnte.

Unklar ist noch, wo genau die VfLerinnen ihr Viertelfinale und dann auch ein mögliches Halbfinale austragen werden. Klar ist nur: Sie möchten gerne wieder in die VW-Arena ziehen. Doch es hängt noch davon ab, wann das eigene Spiel und vielleicht auch, wann das Bundesliga-Heimspiel der Männer gegen den FC Augsburg terminiert wird. Es würde allerdings überraschen, wenn sich da keine Lösung findet, und die Wolfsburgerinnen für die Knaller-Spiele auf internationaler Bühne tatsächlich im kleinen AOK-Stadion bleiben müssten.

Auch die Halbfinalpaarungen wurden gleich ausgelost. Hier würde der VfL auf den Sieger der Partie Bayern München gegen den FC Arsenal treffen, auch hier hätten die Wolfsburgerinnen im Rückspiel Heimrecht.

Kellermann: Kleinigkeiten können den Ausschlag geben

Damit steht auch fest: Titelverteidiger Lyon oder dem spanischen Topteam FC Barcelona, gegen das im Vorjahr im Halbfinale Schluss war, gehen die Wolfsburgerinnen damit bis zum Finale aus dem Weg. Das Endspiel findet dann am 3. Juni (18 Uhr) in Eindhoven statt. So schwer es gegen Paris auch wird – es hätte für die Mannschaft von VfL-Trainer Tommy Stroot am Freitagmittag in Nyon auch schlechter laufen können.

Ralf Kellermann, der sportliche Leiter der VfLerinnen, sagte in einer ersten Reaktion auf der VfL-Homepage: „Wir freuen uns auf hochkarätige und spannende Partien gegen ein europäisches Top-Team, das über hohe individuelle Qualität und große Erfahrung im internationalen Wettbewerb verfügt. Uns erwarten Duelle auf Augenhöhe, bei denen Kleinigkeiten den Ausschlag geben können. Schon jetzt können sich unsere Fans auf ein Highlight im entscheidenden Rückspiel in Wolfsburg freuen.“

Die Viertelfinalpaarungen im Überblick (21./22. und 29./30. März):

Bayern München – Arsenal FC

Olympique Lyon – FC Chelsea

AS Rom – FC Barcelona

Paris St. Germain – VfL Wolfsburg

Halbfinal-Auslosung im Überblick (22./23. April und 29./30. April):

Paris/Wolfsburg – Bayern/Arsenal

Lyon/Chelsea – Rom/Barcelona