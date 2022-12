Zuletzt erst am 23. Oktober liefen die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg (Foto) in ihrem Heimspiel gegen Bayern München in der VW-Arena exakt zeitgleich mit den Eishockey-Profis der Grizzlys Wolfsburg auf, die nur wenige hundert Meter entfernt in der Eis-Arena Bremerhaven empfingen.