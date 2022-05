VfL-Frauen mit 7:1 zum Heimabschied von Schult und Blässe

Trotz satter acht Tore, der größten Zuschauerkulisse im AOK-Stadion in dieser Saison und eines attraktiven Frauenfußballspiels – die Höhepunkte waren an diesem Samstag zwei Abschiede im 7:1 (6:0) gewonnenen Heimspiel des bereits vor Anpfiff als Bundesliga-Meister feststehenden VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Alle 3689 Fans erhoben sich von ihren Plätzen und bescherten einem Wölfinnen-Duo einen gebührenden Abgang.

Es waren Gänsehaut-Momente bei strahlendem Sonnenschein. In der 53. Minute zeigte die digitale Wechseltafel der vierten Offiziellen die Nummer 9 an. Unter tosendem Applaus verließ Anna Blässe den Platz. Seit 2007 trug die 35-Jährige das VfL-Trikot. Zuletzt war die Mentalitätsspielerin oft nicht mal mehr im Kader. Doch ein letztes Mal durfte sie am abschließenden Bundesliga-Spieltag sogar in der Startelf ran. Wie früher marschierte sie die rechte Außenbahn hoch und runter, dirigierte und kommunizierte viel mit ihren Teamkolleginnen und traf sogar zum zwischenzeitlichen 4:0, auch wenn der Treffer statistisch als Eigentor gewertet wurde, weil er vom Rücken der Torfrau über die Linie sprang. Blässe schien es egal zu sein. Die Teamkolleginnen, Trainer- und Betreuerstab bildeten ein Spalier für die gebürtige Weimarerin. Ein letztes Winken, Klatschen und Lächeln vor ihrem Publikum.

Etwas später endete mit Abpfiff auch Almuth Schults letzter Arbeitstag im AOK-Stadion. Neun Saisons war sie Wolfsburgs klare Nummer 1, wenn sie einsatzfähig war. In ihrem „Abschiedsspiel“ auf Wolfsburger Boden demonstrierte sie noch einmal ihre Weltklasse. Wie in der elften Minute, als Leverkusens Kristin Kögel allein durchgebrochen war. Das Zu-null-Spiel wäre Ehrensache und zugleich Hommage an die Ausnahmetorhüterin gewesen, die sich über den Bayer-Ehrentreffer jedoch richtig ärgern konnte.. Klar, dass das Publikum ihr ein letztes Mal huldigte ihn ihrem „Wohnzimmer“.

VfL verabschiedet fünf Spielerinnen

Was mit den offiziellen Verabschiedungen vor Spielbeginn emotional begonnen hatte, endete ebenso gefühlsreich. Neben Blässe (Ziel unbekannt) und Schult (künftig Angel City FC/Los Angeles) waren auch Shanice van de Sanden (Ziel unbekannt), Lotta Cordes (1. FC Köln) und Turid Knaak (Karriereende) mit Foto-Collagen und Blumen vor Anpfiff auf dem Rasen verabschiedet worden.

Dazwischen lag ein mit offenem Visier geführtes Fußballmatch. VfL-Trainer Tommy Stroot hatte Sveindis Jonsdottir und Felicitas Rauch geschont und gar nicht erst in den Kader genommen. Verletzt fehlten erwartungsgemäß Pia Wolter (Kreuzbandriss), Lisa Weiß (Finger-OP) und Rebecka Blomqvist (Sprunggelenk). Leverkusen spielte mit seinen Topspielerinnen, verteilte nur im Tor ein Bonbon an seine 1b, Friederike Repohl, doch dieses dürfte bitter geschmeckt haben.

Pajor und Waßmuth treffen doppelt

Schon in der ersten Hälfte machte der neue deutsche Meister das halbe Dutzend voll. Ewa Pajor (2), Tabea Waßmuth (2), Lena Lattwein und eben Repohl mit einem Eigentor trafen für die Wölfinnen, die im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalteten. Gut 20 Minuten vor Schluss schwappte trotzdem die Welle durchs AOK-Stadion. Stroot schöpfte sein Auswechselkontingent aus, um vor dem DFB-Pokalfinale am 28. Mai gegen Potsdam bei einigen Vielspielerinnen Kräfte zu schonen. Trotz legte die eingewechselte van de Sanden noch das 7:0 nach. Dass Leverkusens Julia Pollak der Ehrentreffer gelang, war ein kleiner Schönheitsfehler am Tag der emotionalen Abschiede. Anschließend stieg die große Meisterparty vor den begeisterten Fans.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Schult: Blässe (53. Wilms), Hendrich (64. Knaak), Janssen, Wedemeyer – Oberdorf (64. Roord)– Waßmuth, Lattwein, Popp, Huth – Pajor (64. van de Sanden).

Bayer Leverkusen: Repohl – Siems (83. Vinken), Turanyi, Friedrich, Marti – Gräwe – Zeller (66. Pollak), Wich (46. Matysik), Kögel (46. Blagojevic), Pando (66. Arfaoui) – Nikolic.

Tore: 1:0 Lattwein (3. Minute), 2:0 Waßmuth (13.), 3:0 Pajor (35.), 4:0 Repohl (38./Eigentor), 5:0 Pajor (41.), 6:0 Waßmuth (45.), 7:0 van de Sanden (70.), 7:1 Pollak (74.).

Gelbe Karten: keine.

Schiedsrichterin: Mirka Derlin (Dahme).

Zuschauer: 3689 im AOK-Stadion (Saisonrekord für den VfL in der Bundesliga).