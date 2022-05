Sveindis Jonsdottir verlängert beim VfL Wolfsburg vorzeitig

Zur zweiten Hälfte der Saison stieß sie erst zum Team von Trainer Tommy Stroot. Am vergangenen Wochenende durfte sie ihre erste deutsche Meisterschaft feiern – und steuerte zum entscheidenden 10:1-Sieg in Jena ein Tor bei. Man könnte sagen: Es läuft bei Sveindis Jonsdottir. Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Deshalb verlängerten sie den Vertrag der Offensivspielerin vorzeitig um ein weiteres Jahr. Ursprünglich wäre Jonsdottirs Arbeitspapier 2024 ausgelaufen. Nun bleibt sie bis zum Sommer 2025 in der VW-Stadt – mindestens.

Die 20-Jährige sagte zur Vertragsverlängerung: „Beim VfL Wolfsburg finde ich das perfekte Umfeld vor, um mich auch in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht großen Spaß und auch außerhalb des Platzes wird alles dafür getan, dass man sich in Wolfsburg nur wohlfühlen kann. Von daher sehe ich meine Zukunft auch beim VfL, schließlich gibt es noch viele Ziele, die wir als Team in den nächsten Jahren zusammen verfolgen wollen.“

Sveindis Jonsdottir erzielte in acht Bundesligaspielen drei Tore

Die Wölfinnen verpflichteten die Isländerin bereits im Jahr 2020, liehen sie aber zunächst an den schwedischen Klub Kristianstads DFF aus. Nun soll sie in Wolfsburg die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Und Sportchef Ralf Kellermann ist überzeugt, dass Jonsdottir alles mitbringt, was es dafür braucht: „Besonders beeindruckend, wie sie ihre Qualitäten auch auf höchstem Niveau in der Champions League unter Beweis gestellt hat – und nicht zu vergessen, dass sie mit ihren 20 Jahren noch über Potenzial verfügt, um auch noch weitere Schritte zu gehen.“

Die schnelle Angreiferin kam seit ihrem Debüt Ende Januar beim Auswärtsspiel in Potsdam in insgesamt 14 Pflichtspielen zum Einsatz, davon acht Mal in der Bundesliga, zwei Mal im DFB-Pokal und vier Mal in der Champions League. Neben ihrem Tor in Jena erzielte Jonsdottir noch zwei weitere Treffer im Ligabetrieb. Hinzu kommen drei Vorlagen.

feu