Felicitas Rauch verlängert ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die nächste Personalie geklärt. Nationalspielerin Felicitas Rauch verlängert ihren Vertrag um zwei Jahre bis zum Sommer 2025. Das teilte der Bundesligaspitzenreiter am Dienstag mit. Der ursprüngliche Kontrakt der 26-Jährigen wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Die Linksverteidigerin sagte zur Vertragsunterschrift: „Ich habe große Ziele, die ich unbedingt mit dem VfL verwirklichen will. Zudem möchte ich vorweg gehen und die mir entgegengebrachte Wertschätzung mit Leistung zurückgeben. Ich fühle mich sehr wohl hier und glaube, dass wir in naher Zukunft alle Potenziale haben, Großes zu erreichen.“

Ralf Kellermann: Felicitas Rauch entwickelt sich immer mehr zur Führungsspielern

Hinter zwei große Ziele kann Rauch noch in dieser Saison einen Haken setzen. In der Bundesliga haben die Wolfsburgerinnen die besten Karten auf die Deutsche Meisterschaft, könnten den Titel schon am Sonntag klarmachen. Und auch im DFB-Pokal steht die Elf von Tommy Stroot im Finale. Mit einem Sieg am 28. Mai in Köln könnten die Wölfinnen in diesem Wettbewerb ihren achten Triumph in Serie feiern.

Mehr zu den VfL-Frauen:

Gegner im Endspiel ist dann der 1. FFC Turbine Potsdam – und damit Rauchs Ex-Klub. Im Jahr 2019 war sie von den Brandenburgerinnen in die VW-Stadt gewechselt. Für den VfL bestritt Rauch bislang 52 Spiele in der Liga, neun im Pokal und 19 in der Uefa Women’s Champions League. Sie gewann 2020 und 2021 den DFB-Pokal sowie 2020 die Deutsche Meisterschaft. „Feli hat sich in den letzten Monaten immer mehr zu einer Führungsspielerin entwickelt und ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserer Kaderplanung“, sagte VfL-Sportchef Ralf Kellermann.

feu