In Zwickau werden nur noch E-Autos gebaut. Der Laden brummt, sofern Chips in ausreichender Zahl vorrätig sind. In Wolfsburg soll ab 2023 zunächst eine Teilfertigung des ID.3 erfolgen. Die Vollfertigung macht das Unternehmen auch von der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens abhängig. Dazu soll es ein „Standortpaket“ geben.