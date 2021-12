VfL-Frauen gewinnen 3:0 in Genf – nicht schön, aber erfolgreich

Die Einleitung des kuriosen ersten VfL-Treffers: Tabea Wassmuth (in Grün) wird von Leura Felber am Abschluss gehindert. Der Ball prallt danach an den Pfosten, von dort gegen Torhüterin Ines Pereira und dann ins Tor.

Wie erwartet haben die VfL-Frauen ihre Hausaufgaben in der Champions League erledigt und am Mittwochabend in der Schweiz bei Servette Genf, weiter tor- und punktlos am Ende von Gruppe A, mit 3:0 (1:0) gewonnen. Das 1:0 für den Wolfsburger Bundesligisten erzielte die Schweizer Keeperin Ines Pereira per Eigentor (21. Minute), in Hälfte 2 schraubten Jill Roord (84.) und Tabea Waßmuth (90.+3) das Ergebnis noch in die Höhe. Das war mehr als ein Klassenunterschied, der da vor 3249 Zuschauern im Stade de Genève zutage trat.

Belagerungszustand in der Anfangsphase

Schon in der Anfangsphase ließen die Wolfsburgerinnen keinerlei Zweifel daran aufkommen, wer hier der Favorit war. Es war ein Belagerungszustand, dem sich Genf in den ersten fünfzehn Minuten ausgesetzt sah. Zahlreiche Abschlüsse feuerte die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot aufs Gehäuse der Schweizerinnen ab. Aber: Es dauerte bis zur 21. Minute, ehe erstmals auf der Anzeigetafel angeschrieben wurde – und das war sehr kurios.

Jill Roord hatte zum Fernschuss angesetzt, die Kugel kam abgefälscht zu Tabea Waßmuth, die frei vor dem Tor abschließen wollte, allerdings daran noch gehindert wurde von Laura Felber. Die Servette-Verteidigerin grätschte den Ball an den Pfosten, von dem dieser zu Torhüterin Pereira prallte, die ihn unglücklich hinter die Linie bugsierte – 1:0 für die Wolfsburgerinnen (21.).

Das 2:0 war dann nur eine Frage der Zeit

Es war in der Entstehung ein glücklicher Treffer der VfL-Frauen, aber natürlich ein völlig verdienter. Der Bundesligist war dem Schweizer Erstligisten, der nur vier Spielerinnen auf der Bank hatte wegen eines sehr klein geplanten Kaders, in allen Belangen haushoch überlegen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis das 2:0 fallen sollte.

Aber: Es ließ erstmal auf sich warten. Die Wolfsburgerinnen agierten mit dem Vorsprung im Rücken im Laufe der ersten Hälfte gemütlicher, fast schon behäbig. Sie waren sich ihrer Sache wohl sehr sicher und konnten dies auch sein, da der völlig überforderte Gegner kein Champions-League-Format besaß.

Schwer zu bespielender Rasen in Genf

Stroots Elf fand im Gegensatz zur dominanten Anfangsphase nun die Spielerinnen auf den Außenbahnen nicht mehr. Und die Mitte machten die Schweizerinnen mit aller personeller Kraft dicht. So wurde die Partie nach und nach chancen- und niveauärmer auf einem offensichtlich schwer zu bespielenden Rasen.

Bitte nicht falsch verstehen: Die VfL-Frauen hatten in Genf alles im Griff. Vor allem defensiv ließen sie gar nichts anbrennen. Aber offensiv bauten sie nach einem starken Start immer mehr ab. Auch der Beginn in Hälfte 2 verlief nicht angriffslustiger.. Erst in Minute 84 erhöhte Roord nach Zuspiel Turid Knaaks auf 2:0. Und Waßmuth erzielte in der 93. Minute noch ihr sechstes Tor der Champions-League-Saison.

Svenja Huth verletzt sich

Einziger Wermutstropfen dieses souveränen Sieges: VfL-Kapitänin Svenja Huth verletzte sich in einem resoluten Zweikampf und musste in der 59. Minute vom Platz. Womöglich war’s nur eine Vorsichtsmaßnahme, um die Stammspielerin in Watte zu packen. Es stehen vor Weihnachten schließlich noch ganz wichtige Aufgaben an.

In der Bundesliga geht es am Samstag zu Bayer Leverkusen, und am nächsten Donnerstagabend (21 Uhr) kommt der FC Chelsea zum Gruppenfinale in der VW-Stadt vorbei.