Nach einer Saison, in der Bayern lange Zeit einsam vornewegmarschiert, hat der VfL doch noch die Chance auf die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga. Alexandra Popp (links) und Co. wollen sie nun auch nutzen.

Wolfsburg. Mit einem Sieg am Sonntag will der VfL Bayern München in der Frauen-Bundesliga von Platz 1 verdrängen. An diese Chance hat der VfL immer geglaubt.