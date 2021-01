VfL-Frauen holen Nationalspielerin Lattwein

Das ging fix: Erst am Dienstag hatte der sportliche Leiter Ralf Kellermann betont, dass die Wolfsburger Bundesliga-Fußballerinnen auch in der kommenden Saison einen hochkarätigen Kader zur Verfügung haben werden, auch wenn mit Fridolina Rolfö und Ingrid Engen zwei Stammspielerinnen den Klub verlassen werden. Jetzt vermeldete der VfL einen weiteren Baustein für die Zukunft: Nationalspielerin Lena Lattwein kommt zur neuen Saison ablösefrei von Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim zum nationalen Doublesieger, unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Die Mittelfeldspielerin sagt: „Es ehrt mich natürlich, dass sich der VfL um mich bemüht hat. Wolfsburg gehört zu den absoluten Spitzenklubs in Europa.“ Auch an Lattwein dürfte Kellermann gedacht haben, als er Dienstag davon sprach, dass sein Klub „offene Türen“ einrenne, „wenn wir uns mit einer gewissen Kategorie von Spielerinnen in Deutschland beschäftigen“. Lattwein sagt weiter: „Der VfL gibt mir die Möglichkeit, von sehr guten Spielerinnen zu lernen, mich auf sehr hohem Niveau weiterzuentwickeln und natürlich auch international zu spielen.“

Lattwein hat großen Anteil am Hoffenheimer Höhenflug

Die 20-Jährige ist seit ihrem Wechsel 2017 von Zweitligist Saarbrücken zur TSG absolute Stammspielerin im Kraichgau. 62 Erstliga-Spiele (14 Treffer) hat sie seitdem bestritten und ist einer der Hauptgaranten dafür, dass Hoffenheim sich in den vergangenen Jahren im vorderen Teil der Tabelle etabliert hat. 1899 hat in der Vorsaison lange um Champions-League-Platz 2 mitgespielt, ist in dieser Saison erneut Dritter. Dieser Rang würde nun auf die Königsklassen-Saison 2021/22 reichen.

„Wir haben Lenas Entwicklung schon seit längerer Zeit verfolgt“, betont Kellermann. „Lena ist trotz ihres noch jungen Alters bereits eine erfahrene und gestandene Bundesliga-Spielerin, die ihr großes Potenzial ebenso schon in der Nationalmannschaft andeuten konnte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie vom ersten Tag an eine wesentliche Verstärkung für unseren Kader darstellen wird“, so der sportliche Leiter weiter.

Bereits die aktuelle Spielzeit bedeutet für die Wolfsburgerinnen einen Umbruch. Zur kommenden Saison setzt sich dieser noch einmal fort: Lattwein ist nach der jungen niederländischen Stürmerin Joelle Smits (PSV Eindhoven/bis 2024) der zweite Sommertransfer. Zudem wird Anna-Lena Stolze von Twente Enschede zurückkehren. Im Winter wird die isländische Angreiferin Sveindis Jonsdottir hinzustoßen. Die 19-Jährige hat der VfL bereits in diesem Winter verpflichtet, sie aber für ein Jahr nach Schweden zu Kristianstads verliehen.

Kellermann und Stroot in sehr engem Austausch

Schon lange fest steht, dass Stephan Lerch seinen Trainerposten aufgibt, der 32-jährige Tommy Stroot (Twente Enschede) übernimmt. Kellermann ist natürlich schon jetzt in regem Austausch mit seinem künftigen Coach, sagt mit Blick auf die Planungen für die Spielzeit 2021/22: „Tommy und ich haben fast täglich und einen sehr intensiven Kontakt. Wir versuchen alles im Einklang zu haben und wir beide zu 100 Prozent hinter diesen Entscheidungen stehen.“

Lattwein ist nun ein weiterer Baustein, der dafür sorgt, dass sich der VfL weiterhin sehr gut aufgestellt sieht, und einmal mehr ein Zeichen an die nationale Konkurrenz, dass das Ansehen des vierfachen nationalen Doublesiegers groß ist. Kellermann ist optimistisch für die kommende Saison: „Ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden auch im nächsten Jahr eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft in Wolfsburg haben, die im Kampf um den nationalen Titel und international eine gute Rolle spielen kann.“ Lattweins Transfer dürfte er auch da im Hinterkopf gehabt haben.