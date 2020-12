VfL Wolfsburg: Für Blomqvist geht es Schlag auf Schlag

Am Donnerstag beginnt für Rebecka Blomqvist das Kapitel VfL Wolfsburg . Die Schwedin, die der Bundesligist vom schwedischen Meister Kopparbergs/Göteborg FC bereits zum 1. Dezember verpflichtet hat, macht ihre ersten Schritte in Deutschland . Doch wenn alles so schnell über die Bühne geht wie zuletzt in ihrer Karriere, dann sollte es mit der Integration der 23-Jährigen keine Probleme geben.

Für Blomqvist ging es zuletzt nur Schlag auf Schlag . Anfang November gewann sie mit Göteborg die Meisterschaft – es ist die erste überhaupt für den Klub. Am 23. November präsentierte der VfL sie als ersten Winterneuzugang. Und erst am Dienstag erzielte sie ihr erstes Tor für die schwedische Nationalmannschaft . Ein schönes noch dazu. Per Volley versenkte Blomqvist die Kugel zum zwischenzeitlichen 5:0 im Tor der Slowakinnen. Am Ende gewann das starke schwedische Team sogar mit 6:0.

„Es fühlt sich speziell an“

„Es ist schwer zu beschreiben“, gab die Offensivspielerin gegenüber der Tageszeitung „Bohusläningen“ einen Einblick in ihre Gefühlswelt nach dem Premierentreffer. „Aber es fühlt sich sehr speziell an.“ Nach ihrem Auftritt gegen die Slowakei, dem ersten von Beginn an fürs Nationalteam , wurde die Neu-Wolfsburgerin von den Frauenfußball-Experten Schwedens hochgelobt. Sie selbst äußerte sich eher zurückhaltend, erklärte: „Ich kann das nur genießen, bis die nächste Herausforderung auf mich wartet.“

Ihr Vertrag läuft seit dem 1. Dezember

Und das ist schon ab Donnerstag mit ihrer Landung in Deutschland und ihrer Ankunft in Wolfsburg der Fall. Die Erwartungen und der Anspruch beim VfL sind höher als in Göteborg . An ihrem ersten Arbeitstag stehen für Blomqvist zunächst einige organisatorische Dinge wie Behördengänge an. „Danach werde ich meine Mitspielerinnen treffen, mit ihnen trainieren und sie kennenlernen, bevor ich in einem Monat bereit bin zu spielen “, sagte die Schwedin, deren VfL-Vertrag schon seit dem 1. Dezember läuft.

Mit Rolfö spielte Blomqvist zusammen

Und eigentlich sollte es beim amtierenden Meister kein Problem mit der Integration geben. Zum einen weil die Wolfsburger mittlerweile viel Erfahrung mit Spielerinnen aus Skandinavien haben. Zum anderen kennt Blomqvist auch eine VfLerin bereits aus dem Nationalteam: Fridolina Rolfö . Beide besetzten gegen die Slowakei die Flügelpositionen der Schwedinnen. Rolfö erzielte das zwischenzeitliche 3:0, während VfL-Neuzugang Blomqvist für das 5:0 zuständig war. So darf es auch in Wolfsburg gerne laufen…