Heimspiel im Pokal-Achtelfinale: VfL-Frauen gegen Duisburg

Mit sechs DFB-Pokal-Erfolgen und nunmehr 31 Erfolge am Stück hält der VfL Wolfsburg gleich zwei Rekorde in seinem Lieblingswettbewerb – und die Erfolgsserie dürfte zumindest auch im Achtelfinale der Saison 2020/21 anhalten. Die Fußballerinnen des VfL haben am Sonntagabend ein Heimspiel gegen Bundesliga-Kellerkind MSV Duisburg zugelost bekommen.

Die Duisburgerinnen hat der VfL erst Mitte Oktober mit 5:2 in der Liga besiegt. Es stotterte zwar hier und da, gefährdet war der Erfolg gegen die Mannschaft des früheren VfL-Profis und jetzigen MSV-Trainers Thomas Gerstner allerdings nicht. Jetzt kommt es am 5. oder 6. Dezember zum schnellen Wiedersehen im AOK-Stadion. Gelost hatte am Sonntagabend die frühere (Duisburger) Nationalspielerin Inka Grings im Studio der ARD-Sportschau in Köln.

Elf Spiele, elf Siege – VfL mit makelloser MSV-Bilanz

Insgesamt ist Wolfsburgs Bilanz gegen den MSV makellos. Nach elf direkten Duellen stehen elf VfL-Siege mit 39:4 Treffern zu Buche.

In der ersten Pokalrunde dieser Saison hatte der Titelverteidiger einen lockeren 11:0-Erfolg bei Regionalligist VfL Bochum gefeiert. Das Ziel ist für die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch auch in diesem Jahr wieder die Teilnahme am Endspiel in Köln, das am 29. Mai 2021 stattfinden soll.