VfL-Frauen bei Turbine: Ohne Fans, aber mit viel Brisanz

Die Fans, die im KarLi genannten Karl-Liebknecht-Stadion immer für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen können, werden fehlen, wenn die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Freitag in der Bundesliga bei Turbine Potsdam ran muss und damit seine drei Topspiel-Wochen einläutet. Aber auch ohne sie stellen sie sich in Wolfsburg auf einen heißen Tanz ein. Dafür sorgen mehrere Faktoren: Die Historie dieses Duells, die Tabellensituation sowie die angespannte Personalsituation bei den Wolfsburger Fußballerinnen.

Es ist gar nicht lange her, da stritten sich der VfL und Turbine um die Vorherrschaft im deutschen Frauenfußball. „Aufgrund der Nähe, aufgrund der Vergangenheit ist es für uns das Derby“, so Coach Stephan Lerch, bei dem die Vorfreude spürbar ist: „Es ist ein Derby, Flutlicht, TV-Spiel, das sind Dinge, die das Spiel würzen.“ Denn der Tabellenzweite will vor dem direkten Duell in München an Spitzenreiter Bayern dranbleiben, Turbine als Dritter den Anschluss nicht verlieren. „Für beide steht einiges auf dem Spiel“, so Wolfsburgs Coach, der nicht nur bei seinem Team Druck sieht, aber auch betont: „Wir nehmen die Situation als positiven Ansporn.“

Lerch: Potsdam ist schwieriger auszurechnen

Auch wenn Turbine inzwischen von Ex-Profi Sofien Chahed trainiert wird, haben sie nichts eingebüßt von ihrer körperlichen Spielweise, die der VfL spielerisch brechen will, um den stark gestarteten Potsdamerinnen die zweite Niederlage zuzufügen. Lerch: „Das physische Spiel ist geblieben, sie sind aber flexibler, können unterschiedliche Grundsysteme spielen und sind so schwieriger auszurechnen.“

Die Wolfsburgerinnen reisen mit einer weiterhin angespannten Kadersituation an: Bei der verletzten Alexandra Popp – das hatte der Verein bereits verkündet – wird es nicht für den Topspiel-Dreierpack reichen, an dessen Ende in zwei Wochen das Heimspiel gegen Frankfurt steht. Es hänge vom Schmerzzustand ab, wann die Kapitänin zurückkehrt, so Lerch, der nicht ausschloss, dass es erst 2021 ein Comeback gibt. Auch eine Rückkehr von Sara Doorsoun, die zwar wieder auf dem Platz, aber individuell trainiert, ist noch nicht genau abzusehen.

Rolfö ist noch kein Thema für die Startelf

Zurückkehren wird im Vergleich zum 11:0 im Pokal in Bochum Shanice van de Sanden. Fridolina Rolfö, die im Cup ihr Comeback gab, ist noch nicht bereit für die Startelf. Lerch meint aber: „Sie ist definitiv eine Spielerin, die wir im Laufe der Partie reinschmeißen können.“

Turbine Potsdam – VfL Wolfsburg Freitag, 19.15 Uhr, live bei Eurosport.