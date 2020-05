Die VfL-Frauen sind zurück im Mannschaftstraining

Der nächste Schritt ist getan auf dem Weg zurück in den Spielbetrieb in der Frauenfußball-Bundesliga – Doublesieger VfL Wolfsburg ist in dieser Woche in das Mannschaftstraining zurückgekehrt, übt jetzt im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften, die sich weitgehend an das der am Samstag startenden Männer halten, wieder mit Zweikämpfen und Körperkontakt. Bei den Wolfsburgerinnen ist alles auf einen Start am 29. Mai und dem nachzuholenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln ausgelegt, vorbehaltlich der Freigabe durch die Politik. VfL-Coach Stephan Lerch ist froh, dass der Schritt getan ist: „Uns im Trainerteam, aber auch der Mannschaft ging es so, dass wir einfach nur glücklich waren. Da war noch einmal eine extreme Freude zu erkennen.“ Der 35-Jährige weiß um das Privileg, dass die Frauen-Bundesligisten haben: „Man muss klar sagen, dass das etwas Besonderes ist.“

Natürlich ist die Situation komplett neu, und war nach dem Wiedereinstieg, der zunächst auch bei den Frauen in Kleingruppen erfolgte, alles andere als alltäglich: Angeleitet von den Athletiktrainern hatten sich die Spielerinnen erst individuell fitgehalten, dann ging’s in die Kleingruppen und nun wieder mit voller Mannschaftsstärke auf den Platz am Elsterweg. Der körperliche Eindruck seiner Elf? „Der ist super!", sagt Lerch. „Die Spielerinnen hatten an Ausdauer nichts verloren, wir mussten dann die fußballspezifische Ausdauer wieder reinbringen.“

In den jetzt hoffentlich noch zwei Wochen bis zum Re-Start geht’s um das Taktische, darum, die Belastungssteuerung aufzubauen und das Gefühl für den Platz und die Räume zurückzubekommen. „Aber das ist wie Fahrradfahren. Das ist relativ schnell wieder da“, sagt Wolfsburgs Coach. Neu ist es, die Spielerinnen auf Geisterspiele vorzubereiten. Denn beim VfL, der im Schnitt knapp 2000 Zuschauer im AOK-Stadion begrüßt, kann die Kulisse schon einmal den Ausschlag geben. Die neuen Abläufe mit Hygienekonzept und so weiter werde das Team bestimmt einmal in der Heimspielstätte testen, so Lerch. Ansonsten sagt er: „Ich glaube, wir sollten in den Vordergrund stellen, Fußball unter Wettkampfbedingungen spielen zu dürfen. Wenn Spiele ohne Zuschauer der Preis sind, dann ist jede Spielerin bereit, diesen Preis zu zahlen.“

Der VfL-Trainer hat nahezu seinen kompletten Kader zur Verfügung, nur Defensivspielerin Sara Doorsoun musste mit Knieproblemen aussetzen, wird in dieser Woche zurückerwartet. Winterzugang Madelen Janogy weilt zudem aus privaten Gründen in ihrer schwedischen Heimat.

Sollte das erwartete Go der Politik für den Re-Start bald erfolgen, wird auch den Frauen eine Aufmerksamkeit zuteil, die sie sonst nicht genießen – und das auf mehreren Ebenen: Es laufen offenbar Gespräche, dass Streaminganbieter MagentaSport seine Exklusivrechte an den Übertragungen in der Liga für den Rest der Saison abtritt und die Partien auch beispielsweise von öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt oder gestreamt werden können. Das könnte dafür sorgen, dass nicht nur drei Spiele am Wochenende – eines am Freitag bei Eurosport, zwei weitere bei MagentaSport, wovon eine immer mit Beteiligung von Bayern München ist – gezeigt werden, sondern alle.

Das dürfte auch im Interesse der Liga sein, auf die der Frauenfußball in ganz Europa schauen wird. Lerch sagt: „Die Reichweite, die wir erzielen, ist ein Anreiz und eine Riesenchance.“ Für ihn mindestens genauso wichtig: Dadurch, dass auch im Oberhaus der Frauen die Planung auf Saisonfortsetzung abzielt, wurde der Stellenwert als professionelle Liga durch Deutsche Fußball-Liga und Deutschen Fußball-Bund enorm aufgewertet. „Wir haben die Chance, anerkannt zu werden, und wir sollten diese Chance nutze“, betont Wolfsburgs Coach. Lerch wird am Samstag natürlich sehr aufmerksam verfolgen, wie es die zwei Bundesligen der Männer vormachen. „Wir schauen da auch genau hin und hoffen, dass alles gut läuft. Da sind wir sehr gespannt.“ Aber Lerch sagt auch: „Es wurde von allen Seiten beleuchtet, und alle Risiken wurden abgewogen, dann dürfen wir uns auch darauf freuen.“ Ein Fall wie der von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich, der den Neustart gegen den VfL Wolfsburg wegen eines Supermarkt-Einkaufs verpassen wird, verdirbt Lerch diese Vorfreude nicht: „Ich bin dann auch erst mal ein bisschen perplex und sprachlos, denn es sind Regeln vorgegeben, es ist alles bekannt. Es ist aber nicht so, dass ich das auf uns projiziere und sage, das wird Auswirkungen auf den Frauenfußball haben.“

Auswirkungen hat der Re-Start hoffentlich bald auf den Kalender des VfL-Trainers im Büro am Elsterweg. Dort erwischt er sich schon, wie er für kurze Momente daran denkt, wo seine Mannschaft gerade ohne die Corona-Pandemie stehen könnte. Und das wäre mutmaßlich in der Liga schon am Ziel mit dem nächsten Titel und kurz vor dem Champions-League-Endspiel in Wien am 24. Mai oder dem DFB-Pokalfinale in Köln eine Woche darauf. Ob Wien noch stattfindet, steht komplett in den Sternen, Köln ist ohne Zuschauer für den 4. Juli angesetzt, die Wolfsburgerinnen haben vorher noch zwei Runden zu überstehen. Mit Blick auf den Kalender sagt Lerch: „Das ist nur für einen kleinen Moment, wir leben im Hier und Jetzt. Sobald feststeht, wann es wieder weitergeht, wird der Plan upgedatet. Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass wir den Pokal und die Liga zu Ende spielen. Da haben wir eine Perspektive, die uns antreibt und motiviert.“ Die Rückkehr ins Mannschaftstraining in dieser Woche war hierfür ein ganz wichtiger Schritt.

